Google Pixel

Странный баг в смартфонах Pixel позволяет взламывать их с помощью SIM-карты

Фархад

Pixel 6


Разработчик Дэвид Шютц обнаружил серьёзную уязвимость в смартфонах Google Pixel — она позволяет злоумышленникам разблокировать девайсы и получать доступ к данным через подмену SIM-карту.

Инженер наглядно показал, как злоумышленник с физическим доступом к устройству может обойти защиту экрана блокировки, включая сканер отпечаток пальцев и PIN-код, чтобы получить полный доступ к данным.

Сначала он несколько раз ввёл неправильный код, деактивировал биометрию и заменил SIM-карту. После трёх специально предпринятых попыток ввода неправильного PIN-кода разработчик ввёл PUK-код и установил новый PIN. На следующем этапе смартфон разблокировался и предоставил полный доступ ко всем данным.


Кстати, за обнаружение этой уязвимости Щютц получил вознаграждение в размере $70 000.

Стоит отметить, что Google устранила проблему в ноябрьском патче безопасности для устройств Pixel, поэтому всем пользователям рекомендуется срочно обновить ПО.

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Источник:
GizmoChina
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