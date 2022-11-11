Странный баг в смартфонах Pixel позволяет взламывать их с помощью SIM-карты



Разработчик Дэвид Шютц обнаружил серьёзную уязвимость в смартфонах Google Pixel — она позволяет злоумышленникам разблокировать девайсы и получать доступ к данным через подмену SIM-карту.



Инженер наглядно показал, как злоумышленник с физическим доступом к устройству может обойти защиту экрана блокировки, включая сканер отпечаток пальцев и PIN-код, чтобы получить полный доступ к данным.



Сначала он несколько раз ввёл неправильный код, деактивировал биометрию и заменил SIM-карту. После трёх специально предпринятых попыток ввода неправильного PIN-кода разработчик ввёл PUK-код и установил новый PIN. На следующем этапе смартфон разблокировался и предоставил полный доступ ко всем данным.





Кстати, за обнаружение этой уязвимости Щютц получил вознаграждение в размере $70 000.



Стоит отметить, что Google устранила проблему в ноябрьском патче безопасности для устройств Pixel, поэтому всем пользователям рекомендуется срочно обновить ПО.