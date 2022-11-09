Электронная почта всё ещё жива: в Gmail огромнейшие изменения





Компания Google сообщила о готовности перевести всех корпоративных пользователей веб-версии Gmail на новый интерфейс. Вернуться к старому интерфейсу больше не получится, хотя совсем недавно это было возможно. Тем не менее до сих пор доступны некоторые настройки — например, можно выбрать тему оформления и плотность размещения информации на экране.



При включении «Чата» на экране также появляется доступ к сервисам Spaces и Meet, предназначенным для взаимодействия с коллегами (например, совместной работы с документами и видеозвонками). Эти сервисы размещаются в левой части экрана, переместить их вправо не получится. По словам Google, их интеграция непосредственно в Gmail избавляет от необходимости открывать разные сайт в нескольких вкладках, а также помогает не пропустить важные события и сообщения.







Эти изменения в интерфейсе и возможностях Gmail тестировались с начала 2022 года. В этом месяце Google начнёт постепенно разворачивать их внедрение для пользователей в корпоративном и учебном сегментах. Аналогичные нововведения доступны в Gmail и для обычных пользователей, но от них пока можно отказаться, оставшись на прежнем интерфейсе.

