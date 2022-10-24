Телефонные мошенники научились обчищать банковские счета по новой схеме
Александр Кузнецов —
Baza рассказала о новой мошеннической схеме, к которой начали прибегать злоумышленники. Уже известно об одном пострадавшем — у него украли несколько десятков тысяч рублей.
Мухриддин работает курьером в Москве, и к нему поступил необычный заказ — нужно было привезти товар на территорию закрытого медицинского учреждения. Клиентка позвонила Мухриддину и сообщила, что он должен назвать код, который придёт по SMS, это якобы требуется для того, чтобы на его имя выписали пропуск. Курьер продиктовал женщине код, но охранник всё равно не пропустил его за шлагбаум, заявив, что ему ничего неизвестно о таком способе оформления пропусков.
Через некоторое время Мухриддин проверил свой банковский счёт и обнаружил пропажу 35 тысяч рублей. Тогда он догадался, что сообщив код из SMS одобрил перевод денег на чужой счёт. Каким-то образом мошенники узнали номер телефона Мухриддин и номер его банковской карты, а остальное было сделано методом социальной инженерии.
Сейчас поиском людей, обманувших Мухриддина, занимается полиция. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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