Telegram подчинился требованиям Роскомнадзора и начал удалять ботов, которые позволяют получать личные данные россиян по ФИО, ссылкам на соцсети, номерам телефонов и автомобильным номерам. Удалён крупнейший из таких ботов, «Глаз Бога», а также Smart Search Bot, «Архангел», Mail Search Bot и некоторые другие.
9 марта администрация «Глаза Бога» объявила о желании легализовать проект, чтобы привести его в соответствии с российскими законами, и для этого подала заявку в Роспатент на регистрацию своих технологий поиска информации.
Менее чем через час после блокировки бот «Глаз Бога» стал доступен по новому адресу.
Как устроен рынок слива личных данных через боты в Telegram, вы можете прочитать в этой статье.
Роскомнадзор требовал от администрации Telegram блокировать работу таких ботов, а также обратился в правоохранительные органы, чтобы установить личности администраторов и владельцев ботов. Они могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконное обнародование персональных данных россиян. Пользователи ботов тоже могут быть привлечены к ответственности, но для этого правоохранительным органами необходимо доказать, что они незаконно добывали личные данные других людей, а это очень сложно.
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