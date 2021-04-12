Телеграм-канал Baza рассказал об инциденте, который произошёл с топ-менеджером Avito Амито Пурохитом. По иронии судьбы он стал жертвой мошенников на самом Avito.
Амито Пурохит — уроженец Индии. Он работал в США на Amazon, а недавно переехал в Москву и устроился в Avito на должность директора по продукту.
Пурохит решил сам опробовать продукт, которым руководит, и разместил объявление о продаже какого-то товара (какого именно — не уточняется). Спустя некоторое время он получил от одного из пользователей Avito сообщение, где говорилось, что тот приобрел его товар, а для получения денег нужно перейти по ссылке и ввести данные своей карты.
Пурохит послушно перешёл по ссылке, вбил номер своей карты, срок её действия и защитный код, думая, что эти данные нужны для получения денег за товар. Само собой, он ничего не получил, даже наоборот — с его карты списали почти все доступные средства. Мошенники украли у него 200 тысяч рублей, и эти деньги скорее всего уже выведены и обналичены подставным лицом, так что вернуть их вряд ли получится. Avito, конечно же, тоже ему ничего не возместит, ведь он столкнулся с обычной схемой развода, на которую уже мало кто клюёт, в особенности пользователи этой площадки.
Комментарий пресс-службы Avito:
История, изложенная телеграм-каналом «База», недостоверна. Амит Пурохит не размещал объявление на «Авито», ничего не продавал и не переходил ни по каким ссылкам и не переводил деньги. Возможно, речь идет о случае, когда дочь Амита решила продать набор паззлов и, не зная русского языка, вела диалог о сделке за пределами платформы… Мы призываем пользователей «Авито» внимательно относиться к предупреждениям внутри приложения и сайта «Авито» и соблюдать простые правила онлайн-торговли.
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По имени Амито
Поверил разводилам
И потерял баблито;)