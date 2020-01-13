Разработчик плеера iPod Тони Фаделл рассказал гендиректору Stripe Патрику Коллисону краткую историю создания этого гаджета. По его словам, это один из самых «быстрых» проектов Apple — идея Фаделла была реализована примерно за 10 месяцев.
Фаделл предложил Apple создать аудиоплеер в начале января 2001 года, и уже спустя пару недель его пригласили на собеседование. В конце января он стал консультантом по разработке, хотя на тот момент компания не наняла его в штат. В то время у iPod ещё не было такого названия, только кодовое имя — P68 Dulcimer. Всю зиму Фаделл раздумывал над тем, какими возможностями должен обладать этот гаджет, но ни прототипа, ни хотя бы нарисованного дизайна не было, команду разработчиков ему не выделяли. В конце марта идею Фаделла одобрил гендиректор Apple Стив Джобс, и в середине апреля официально нанял его на работу. Ещё через неделю в одной из азиатских стран был найден контрактный производитель.
Полноценная разработка iPod началась в мае и закончилась осенью того же года, а в октябре Стив Джоб провёл в Калифорнии знаменитую презентацию новинки, которая за несколько лет полностью изменила музыкальную индустрию и подход к прослушиванию музыки.
В ноябре iPod поступил в магазины. Он стал безумно популярным и приучил людей покупать музыку в интернете, а не на компакт-дисках.
Apple до сих пор выпускает плееры этой линейки, хотя и с очень большими перерывами. Последняя модель — iPod touch седьмого поколения — появилась в продаже весной 2019 года.
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