Майнеры-энтузиасты смогли полностью обойти LHR-защиту в топовых видеокартах NVIDIA. Это приведёт к тому, что эти видеокарты будут покупать для добычи криптовалюты, что вызовет дефицит и дальнейшее повышение цен.

Изначально видеокарты NVIDIA с защитой LHR после установки модифицированного драйвера могли майнить с производительностью 50% от теоретически возможного. В дальнейшем хакеры добились повышения мощности до 70%, а теперь, когда защита полностью снята, ограничение вообще исчезло. Как показывают тесты, топовые видеокарты NVIDIA при добыче Ethereum достигают следующих значений производительности:

  • RTX 3060 LHR V2 — до 49 MH/s
  • RTX 3060 Ti LHR — до 61 MH/s
  • RTX 3070 LHR — до 57 MH/s
  • RTX 3070Ti — до 69 MH/s
  • RTX 3080 LHR — до 100 MH/s
  • RTX 3080Ti — до 115 MH/s
  • RTX A2000 — до 46 MH/s
  • RTX A4000 — до 67 MH/s
  • RTX A5000 — до 110 MH/s

Некоторые производители выпускают эти видеокарты без защиты от майнинга. Их производительность незначительно выше, чем у взломанных — разница лишь в единицах мегахэшей.

Обладатели видеокарт NVIDIA LHR могут воспользоваться для взлома утилитой RTX LHR v2 Unlocker. Она работает только с модифицированными версиями драйверов и полностью снимает защиту от майнинга, но такая утилита может привести к поломке видеокарты или к аннулированию гарантийных обязательств производителя и продавца.


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