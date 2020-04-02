Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил запуск системы контроля за жителям во время режима полной самоизоляции с помощью QR-кодов. На сайте областного правительства говорится, что для выхода из дома необходимо наличие QR-кода, даже для прогулки с домашними животными или выноса мусора.



Коды выдаются на сайте сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Помимо этого, имеются другие способы, например, подать заявку на выход из дома по номеру 112. Также сообщается, что основанием может стать подтверждение от работодателя при условии, что человек работает в период самоизоляции.



Жители должны предъявлять QR-код в ходе проверок на улицах, а также называть номер заявки, которая была оформлена службой 112, показывать подтверждение от работодателя или «иные документы, подтверждающие необходимость нахождения» вне дома.



Напомним, режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса введен в большинстве регионов страны, а сегодня президент РФ Владимир Путин продлил «нерабочую неделю» до 30 апреля. Жителям разрешается покидать дома только в случае крайней необходимости.





