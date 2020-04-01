Минкомсвязи потребовало от региональных властей выдать обезличенный список номеров телефонов людей, которые помещены на карантин. Эти данные необходимы министерству для запуска системы слежения за заболевшими при помощи геолокации.



В письме губернаторам всех регионов министр связи Максут Шадаев требует передать список всех заразившихся коронавирусом людей. Этот перечень обезличен, то есть в нем находятся только номера телефонов без имен, таким образом ведомство не нарушит закон «О персональных данных». Представитель министерства сообщил, что в случаях, когда личная информация может понадобиться «для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных», она может быть обработана и без согласия человека.



Один из источников издания The Bell рассказал, что система мониторинга по геоданным от операторов в некотором виде уже работает. Операторы еще на прошлой неделе передали Минкомсвязи список телефонных номеров абонентов, находившихся в международном роуминге с конца февраля 2020 года, об этом сообщил Роскомнадзор.



Как будет работать система



Планируется, что операторы будут передавать в Минкомсвязи геолокационные данные по номерам телефонов, которые собрало ведомство, затем переданная информация будет направляться для обработки в Ростелеком. Система отследит людей, которые далеко отошли от места изоляции, после чего будет направлено оповещение в полицию. Реагировать она будет на большие нарушения, например если отойти от дома на несколько километров.



Сначала планируется отслеживать только заболевших людей из группы риска, которые пребывают на обязательном карантине. Позже, если возникнет такая необходимость, будут следить за местонахождением всех абонентов. Пока неясно, как власти будут бороться с нарушениями, поскольку, в текущих условиях, чтобы остаться незамеченным, нужно просто оставить телефон дома.





