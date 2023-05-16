В облаке Google появилось удобное и полезное нововведение

Компания Google добавила в облачное хранилище Drive папку «Спам». В неё будут попадать файлы, которыми с пользователями облака делятся спамеры, хакеры и прочие злоумышленники.
Спам через Google Drive — давняя проблема, которую никак не могут победить инженеры Google. Спамеры рассылают пользователям Google ссылки на файлы с вредоносным контентом (например, на сайты, которые крадут личные данные и платёжную информацию).
Благодаря появлению папки «Спам», в неё будут складироваться сомнительные файлы, ссылки на которые пользователю отправляют незнакомцы. При этом человек может заглянуть в эту папку и проверить, не попало ли туда что-нибудь достойное внимание. Также можно отмечать тот или иной присланный файл в качестве спамерского — он будет перемещаться в папку «Спам», а инженеры Google смогут совершенствовать фильтр, позволяющий избавляться от нежелательных файлов.
Развёртывание этого нововведения начнётся 24 мая. Начиная с этой даты папка «Спам» начнёт появляться в Google Drive у пользователей по всему миру.
Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides