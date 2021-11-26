



Компания Google пропустила в Play Маркет приложения, предлагающие получить социальные пособия и выплаты. На деле эти приложения воруют деньги.





По какой-то причине Google не блокирует эти приложения, хотя пользователи выставляют им низкие оценки. Разработчики даже не потрудились накрутить отзывы, поэтому большинство оценок низкие (в основном единица). В отзывах очень много жалоб, люди пишут, что приложения не работают как надо, показывают рекламу, а некоторые даже указывают, что потеряли деньги из-за них.













Приложения могут легко сбить с толку: они стилизованы под государственные сервисы, в оформлении используются флаг и герб России, подробно рассказывается о том, какие выплаты положены разным категориям граждан, и предлагается подать заявку получить эти выплаты на банковскую карту. Казалось бы, очень удобно, но если ввести в этих приложениях платёжные данные, они уйдут к мошенникам, и со счёта будет списана крупная сумма.







