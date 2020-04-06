Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести запрет на использование программного обеспечения в устройствах, которое «необоснованно сокращает» срок их работы. Ведомство опубликовало соответствующий проект поправок в закон «О защите конкуренции». Помимо этого было предложено запретить компаниям вводить потребителей в заблуждение, не сообщая часть существенной информации о товаре.



В сопроводительных материалах говорится, что по статистике ФАС введение в заблуждение является одной из самых массово выявляемых форм недобросовестной конкуренции. Зачастую продавцы или производители манипулируют выбором потребителя, умалчивая или не полномерно информируя об условиях эксплуатации товара. Это проблема носит актуальный характер в отношении электроники и бытовой техники.



Напомним, в 2017 году компания Apple сообщила о наличии скрытой функции, замедляющей работу iPhone с изношенным аккумулятором. Ранее об этом нигде не сообщалось. Компании пришлось принести публичные извинения и предоставить скидку 50 долларов на замену аккумуляторов. Несмотря на это, купертиновцам не удалось избежать судебного иска. Позднее была выпущена версия операционной системы iOS, в которой можно было отключить функцию замедления устройства.



Samsung также использовала программное обеспечение для замедления устройств. За это итальянский регулятор оштрафовал компанию на 5 миллионов евро, а Apple пришлось заплатить 10 миллионов евро. Помимо этого, производителей обязали заменить смартфоны на новые за их счет.



Таким образом компании могут формировать у потребителей впечатление, что их устройство устарело и его необходимо обновить на новую модель, об этом говорится в сопроводительном документе ФАС. При этом клиентов не информируют о характеристиках аккумуляторов и приблизительных сроках их работоспособности. Также сообщается, что покупатели не знали о наличии опции, которая принудительно снижает тактовую частоту процессора смартфонов.





