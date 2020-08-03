





С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе» (161-ФЗ). Они ограничивают возможности пополнения наличными анонимных электронных кошельков, таких как «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька» WebMoney, PayPal, VK Pay и прочие. Для этого потребуется идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет.Таким образом Росфинмониторинг планирует усилить контроль, чтобы устанавливать личности тех, кто использует подобные сервисы для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма и распространения наркотиков. Привязка к кошельку банковского счета будет известен источник денежных средств.Поправки в закон приняли летом 2019 года. Участникам ранка дали 12 месяцев для адаптации необходимых бизнес-процессов. Идею с ужесточением контроля поддержал Банк России.Помимо электронных кошельков, поправки затрагивают транспортные карты, а также карты школьников, карты для корпоративных столовых, разные карты парков развлечений и прочие. По словам экспертов, транспортные карты используются в 75 городах России, их было выпущено более 60 миллионов и половина из них работает по модели электронного кошелька.В Росфинмониторинге согласились вывести такие карты из под действия закона. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что они подготовили законопроект о внесении изменений, отправили в Госдуму, но, к сожалению, они не успели провести.Стоит отметить, что на петербургский «Подорожник» и московскую «Тройку» запрет на пополнение наличными не распространяется, поскольку деньги поступают на карту не напрямую, а сначала на счет транспортной организации, а потом уже на карту. Запрет затронул подмосковную «Стрелку» — уже сообщил клиентам о невозможности пополнения с 3 августа. Около 10% таких карт пополняется наличными.