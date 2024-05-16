В России создали уникальный антивирус на основе нейросети

Александр


Сотрудники Пензенского государственного университета создали первый в мире антивирус, который работает на основе искусственного интеллекта и не требует онлайн-обновления вирусных баз. Он обнаруживает распространённые виды вредоносных программ, с помощью нейросети анализируя их поведение на компьютере. Компьютер при этом остаётся постоянно защищённым от самых новых модификаций вирусов даже без подключения к интернету.

Разработчики сообщили, что у них готова версия программы для операционной системы Windows — она умеет выявлять троянские вирусы, маскирующиеся под другое ПО, руткиты, собирающие личные данные пользователей, и программы, незаконно использующие ресурсы компьютера. В основе нового антивируса лежит нейросеть, созданная с использованием языка программирования Python. Она отслеживает работу программного обеспечения на компьютере в поисках признаков вредоносной активности. Благодаря этому антивирусу не нужно подключение к интернету для обновления вирусных баз, в отличие от других подобных программ.

По словам Дмитрия Кузеванова, руководителя центра мониторинга и реагирования UserGate, применение машинного обучения позволяет выявлять вредоносные программы в 96% случаев, что является очень хорошим показателем. Разработчики планируют дописать программу к ноябрю текущего года, после чего будет начат процесс её сертификации. Она будет распространяться по подписной модели как для частных лиц, так и для организаций.

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Комментарии

+123
lokky
интересно, сколько еще писак перепостят этот фейк? 😂
час назад в 10:18
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