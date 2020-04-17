Правительство Петербурга обсуждает введение пропускной системы для передвижения по городу. «Фонтанка» рассказала, что недавно прошло совещание с участием четырех вице-губернаторов с обсуждением технической готовности города к мерам принудительной изоляции.



Пропускной режим в Петербурге, аналогичный тому, что уже действует в Москве, могут ввести, начиная с 20 апреля в случае если число заболевших коронавирусом COVID-19 продолжит расти. Об этом рассказал один из источников издания.



Под основной контроль попадут пассажиры метро, а также те, кто передвигается на личном транспорте или использует такси. К наземному транспорту подобные меры применяться пока не будет. Пропуска планируется выдавать через портал «Госуслуги Санкт-Петербурга», мобильное приложение которого, по словам издания, имеет доступ к камере и местоположению абонента.



Планируется, что для поездок в метро жителям города при оформлении цифрового пропуска нужно будет указать номер электронного проездного билета, например единого месячного билета, карты «Подорожник» или «Единой карта петербуржца». Данные будут перенаправляться в базу метрополитена, где из них будет формироваться «белый» список пассажиров на определенный день.



На момент публикации в Санкт-Петербурге выявлено 1083 инфицированных, из них семеро погибших, а 170 человек выздоровело. Напомним, пропускная система уже функционирует в нескольких регионах России, среди которых Москва, Подмосковье и Татарстан.





