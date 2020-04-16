COVID-19
«Яндекс» организует доступное и безопасное тестирование на коронавирус на дому в рамках социального проекта «Помощь рядом». На первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут жители Москвы, входящие в группу риска (от 65 лет и старше). По мере роста числа тестов в лабораториях возможность пройти тест появится и для людей других возрастов и регионов. Первые 10 тысяч тестов для входящих в группу риска людей оплачивает компания Яндекс в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья».

Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. После подтверждения времени тестирования по указанному адресу на машине проекта «Помощь рядом» приезжает медицинский работник одной из лабораторий-партнеров проекта. Все работники одеты в защитную медицинскую одежду. Медицинский работник берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию. Через 1-3 дня после взятия анализа результат приходит на электронную почту, указанную пользователем.

Тестирование платное, но на странице проекта есть благотворительная форма, с помощью которой любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить. Чтобы пройти тестирование бесплатно за счет пожертвований, нужно заполнить анкету и оставить заявку на сайте проекта help.yandex.ru.

Доступное тестирование стало возможным благодаря объединению усилий нескольких компаний во главе с РФПИ. Представители Российского фонда прямых инвестиций содействовали увеличению количества сертифицированных тест-систем, а также существенному расширению числа уполномоченных лабораторий.

«Яндекс» совместно с партнерами-таксопарками сформировал отдельный парк автомобилей, водители которых будут подвозить работников лабораторий на вызовы и обратно. Все автомобили оборудованы защитным экраном, который отделяет медицинских работников от водителей для безопасности их здоровья.

«Помощь рядом» — социальный проект «Яндекса». Проект был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта «Яндекс» организует поездки медицинских работников на вызовы на дому, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

На старте проекта компания вложила в него 250 миллионов рублей, которые пошли на переоборудование машин выделенных парков, отладку логистики, регулярную дезинфекцию машин, оплату поездок водителей и другие расходы, требующиеся для обеспечения безопасности здоровья водителей, врачей и социальных работников.

В рамках проекта «Яндекс» открыл форму для пожертвований на сайте help.yandex.ru, с помощью которой любой человек или организация могут перечислить в благотворительный фонд средства тем, кто в них нуждается. Инициатива стартует в сотрудничестве с благотворительными фондами «Друзья» и «Подарок ангелу», присоединиться к ней могут и другие фонды. Пожертвования пойдут на оплату социальных поездок.


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