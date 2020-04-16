«Яндекс» организует доступное и безопасное тестирование на коронавирус на дому в рамках социального проекта «Помощь рядом». На первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут жители Москвы, входящие в группу риска (от 65 лет и старше). По мере роста числа тестов в лабораториях возможность пройти тест появится и для людей других возрастов и регионов. Первые 10 тысяч тестов для входящих в группу риска людей оплачивает компания Яндекс в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья».
Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. После подтверждения времени тестирования по указанному адресу на машине проекта «Помощь рядом» приезжает медицинский работник одной из лабораторий-партнеров проекта. Все работники одеты в защитную медицинскую одежду. Медицинский работник берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию. Через 1-3 дня после взятия анализа результат приходит на электронную почту, указанную пользователем.
Тестирование платное, но на странице проекта есть благотворительная форма, с помощью которой любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить. Чтобы пройти тестирование бесплатно за счет пожертвований, нужно заполнить анкету и оставить заявку на сайте проекта help.yandex.ru.
Доступное тестирование стало возможным благодаря объединению усилий нескольких компаний во главе с РФПИ. Представители Российского фонда прямых инвестиций содействовали увеличению количества сертифицированных тест-систем, а также существенному расширению числа уполномоченных лабораторий.
«Яндекс» совместно с партнерами-таксопарками сформировал отдельный парк автомобилей, водители которых будут подвозить работников лабораторий на вызовы и обратно. Все автомобили оборудованы защитным экраном, который отделяет медицинских работников от водителей для безопасности их здоровья.
«Помощь рядом» — социальный проект «Яндекса». Проект был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта «Яндекс» организует поездки медицинских работников на вызовы на дому, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.
На старте проекта компания вложила в него 250 миллионов рублей, которые пошли на переоборудование машин выделенных парков, отладку логистики, регулярную дезинфекцию машин, оплату поездок водителей и другие расходы, требующиеся для обеспечения безопасности здоровья водителей, врачей и социальных работников.
В рамках проекта «Яндекс» открыл форму для пожертвований на сайте help.yandex.ru, с помощью которой любой человек или организация могут перечислить в благотворительный фонд средства тем, кто в них нуждается. Инициатива стартует в сотрудничестве с благотворительными фондами «Друзья» и «Подарок ангелу», присоединиться к ней могут и другие фонды. Пожертвования пойдут на оплату социальных поездок.
Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. После подтверждения времени тестирования по указанному адресу на машине проекта «Помощь рядом» приезжает медицинский работник одной из лабораторий-партнеров проекта. Все работники одеты в защитную медицинскую одежду. Медицинский работник берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию. Через 1-3 дня после взятия анализа результат приходит на электронную почту, указанную пользователем.
Тестирование платное, но на странице проекта есть благотворительная форма, с помощью которой любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить. Чтобы пройти тестирование бесплатно за счет пожертвований, нужно заполнить анкету и оставить заявку на сайте проекта help.yandex.ru.
Доступное тестирование стало возможным благодаря объединению усилий нескольких компаний во главе с РФПИ. Представители Российского фонда прямых инвестиций содействовали увеличению количества сертифицированных тест-систем, а также существенному расширению числа уполномоченных лабораторий.
«Яндекс» совместно с партнерами-таксопарками сформировал отдельный парк автомобилей, водители которых будут подвозить работников лабораторий на вызовы и обратно. Все автомобили оборудованы защитным экраном, который отделяет медицинских работников от водителей для безопасности их здоровья.
«Помощь рядом» — социальный проект «Яндекса». Проект был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта «Яндекс» организует поездки медицинских работников на вызовы на дому, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.
На старте проекта компания вложила в него 250 миллионов рублей, которые пошли на переоборудование машин выделенных парков, отладку логистики, регулярную дезинфекцию машин, оплату поездок водителей и другие расходы, требующиеся для обеспечения безопасности здоровья водителей, врачей и социальных работников.
В рамках проекта «Яндекс» открыл форму для пожертвований на сайте help.yandex.ru, с помощью которой любой человек или организация могут перечислить в благотворительный фонд средства тем, кто в них нуждается. Инициатива стартует в сотрудничестве с благотворительными фондами «Друзья» и «Подарок ангелу», присоединиться к ней могут и другие фонды. Пожертвования пойдут на оплату социальных поездок.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
У нас в городе тупо собирают бабло на этих тестах. Приезжают домой и за две шт. Делают тебе тест.
Что он на самом деле из себя представляет одному богу известно!