WhatsApp Хакеры

WhatsApp слил данные 25% пользователей

Александр



Как выяснил сайт Cybernews, в середине ноября неизвестный выставил на продажу на одном из хакерских форумов базу данных со сведениями о пользователях WhatsApp. В ней содержатся номера телефонов 487 миллионов людей из 87 стран мира.

Сильнее всего утечка затронула жителей Египта (45 млн), Италии (35 млн), Саудовской Аравии (29 млн), Франции (20 млн) и Турции (20 млн). Также в ней есть телефоны примерно 10 млн россиян. С учётом того, что у WhatsApp приблизительно 2 млрд пользователей, к хакерам утекли телефоны примерно 25% тех, кто пользуется этим мессенджером.

Продавец не уточнил, каким образом он добыл или собрал эту базу, но сообщил, что она свежая — все данные актуальны на 2022 год. По запросу журналистов хакер предоставил около двух тысяч телефонных номеров в качестве доказательства достоверности утечки — и действительно подтвердилось, что люди с этими номерами зарегистрированы в WhatsApp.

Скорее всего, утечка не представляет реальной опасности пользователям WhatsApp, поскольку зная только телефон невозможно взломать аккаунт. Тем не менее злоумышленники, к которым попадёт эта база, могут использовать полученные сведения с какой-нибудь другой целью — например, попробуют втереться в доверие к потенциальным жертвам, чтобы получить платёжную информацию и похитить денежные средства.

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