Разработчики WhatsApp заявили, что с учетом тщательного изучения возможности распространения дезинформации в личных сообщениях, связанной с пандемией коронавируса, будут установлены новые лимиты на пересылку. Начиная с сегодняшнего дня, сообщения, которые получили статус «часто пересылаемых» — отправленных через цепочку из пяти и более человек, могут быть перенаправлены только одному пользователю. Это решение предназначено для снижения скорости прохождения информации через WhatsApp.





«Мы знаем, что многие пользователи отправляют полезную информацию, а также забавные видео, мемы и прочий контент, который они считают значимым. В последние недели люди также использовали WhatsApp для организации групп поддержки для медицинских работников. Тем не менее, мы наблюдали значительное увеличение объема пересылки, которое, по словам пользователей, может вызвать информационную перегрузку и способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что важно замедлить распространение этих сообщений, чтобы WhatsApp оставался местом для личного общения», — сообщили представители сервиса.



На протяжении почти всего времени существования WhatsApp у пользователей была довольно легкая возможность пересылать одно сообщение другим получателям в количестве до 256 человек с помощью нескольких нажатий. Изначально эти сообщения не помечались как пересылаемые и сквозное шифрование в WhatsApp практически не позволяло властям определять, кто может использовать приложение для распространения радикальной информации.



В 2018 году WhatsApp начал вводить ограничения на количество пересылаемых сообщений. Помимо этого появилась маркировка перенаправленных месседжей. В прошлом году компания ограничила число людей, которым вы можете переслать одно сообщение, до пяти. Также стоит напомнить, что WhatsApp пожертвовал 1 миллион долларов Международной сети проверки фактов.





