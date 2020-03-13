Компания «Яндекс» порекомендовала сотрудникам посещать офис только по необходимости и по возможности перейти в основном на удаленную работу из дома.





«Мы рекомендуем всем сотрудникам офисов, которые могут работать удаленно, с понедельника работать из дома. Офисы будут открыты, но приходить в офис советуем только в случае реальной необходимости», — сообщается во внутреннем письме для сотрудников.



Помимо этого, руководство компании посоветовало тем, кто не может работать из дома, не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Со следующей недели сотрудникам будут компенсировать поездки на такси и каршеринге «Яндекс.Драйв» из дома в офис и обратно.



Руководители компании сообщают, что ситуация с коронавирусом остается в значительной степени неопределенной. Поэтому, чем меньше людей будут собираться в одном помещении, тем лучше. Предварительно режим удаленной работы вводится сроком на одну неделю. Во вторник компания опробует, как будут работать все сервисы при полном закрытии московских офисов.





