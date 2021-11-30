Пользователям YouTube стали показывать мошенническую рекламу, размещённую якобы от имени Газпромбанка. Более того — в этой рекламе вещает поддельная версия президента РФ Владимира Путина.



В видео рассказывается о том, что каждый житель России имеет право получить деньги в качестве дивидендов от Газпромбанка. Рекламный ролик смонтирован таким образом, чтобы у зрителя сложилось впечатление, будто об этой возможности рассказывает Владимир Путин, он же призывает переходить по ссылке на сайт, чтобы подробно ознакомиться с предложением. До полноценного дипфейк-видео далеко, но голос в озвучке похож на путинский, а видеоряд синхронизирован с речью, хотя и заметны расхождения видео и звука.







Ссылка ведёт на сомнительный сайт, на котором нужно ответить на несколько вопросов об инвестировании, после чего появляется форма с предложением оставить личные данные — имя, фамилию и номер телефона.







Как будут использоваться эти данные, неизвестно, но можно предположить, что ими пополнятся базы для обзвона, которые гуляют по многочисленным телефонным спамерам и мошенникам. Тем, кто оставит контактную информацию, вероятно, будут звонить с предложением вложить деньги в акции, криптовалюту, доллары, евро и финансовые пирамиды.







Не совсем понятно, каким образом модераторы YouTube пропустили эту рекламу, ведь она явно вводит пользователей в заблуждение, и в ней используется образ президента РФ (а закон о рекламе запрещает российским чиновникам рекламировать что-либо в России). Можно оставить жалобу на рекламу, но не факт, что YouTube отреагирует должным образом.











