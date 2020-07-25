Мы ранее сообщали, что сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на платформу YouTube. Причиной тому стало размещение рекламы мошеннических схем с раздачей криптовалюты, в которой использовался его образ. Компания уже изучает жалобу и дала первый комментарий по этому поводу.
«По мере того, как мы рассматриваем жалобу, мы очень серьёзно относимся к злоупотреблениям нашей платформой и быстро предпринимаем действия, когда мы обнаруживаем нарушения наших правил, такие как обман или выдачу себя за другое лицо. У наших пользователей есть инструменты для сообщения о каналах, которые представляют себя другими лицами или компаниями, а также возможность напрямую сообщать о видео, которые нарушают наши правила», — YouTube.
Стив Возняк утверждает, что YouTube, несмотря на неоднократные требования, месяцами не удаляла мошеннические видео с использованием его изображения. Помимо него, в иске фигурируют еще 17 человек. В роликах мошенники от имени Возняка и других известных личностей предлагают пользователям направить им определенное количество биткоинов, а они удвоят их сумму. В иске утверждается, что YouTube знает об этих мошенничествах, но не предпринимает меры, чтобы убрать эти видео.
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