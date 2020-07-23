





Московский городской суд частично удовлетворил иск российской компании — разработчика HR-тестов «Онтаргет» к Google. В блокировке сервиса YouTube на территории России было отказано. Об этом сообщил ТАСС из зала суда.Суд обязал взыскать 6000 рублей госпошлины и 30,9 тысячи рублей за услуги нотариуса. Также ответчика в лице компании Google обязали заблокировать доступ к спорному видео. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами.Напомним, Мосгорсуд рассматривал гражданское дело по исковому заявлению ООО «Онтаргет», которая занимается разработкой тестов для оценки персонала, к компании Google. Истец настаивал на полной блокировке платформы YouTube в России в связи неоднократным и неправомерным размещением информации. Речь идет о видеороликах от некоторых каналов, которые оказывали помощь в прохождении этого тестирования.Истец также просил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также оплату судебных расходов и госпошлины на общую сумму около 100 тысяч рублей.