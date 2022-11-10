Мессенджеры

Жителю Томска дали три года за использование мессенджера с шифрованием

Александр


Октябрьский районный суд Томска приговорил 31-летнего местного жителя Георгия Белоуса к трём годам ограничения свободы за установку и использование компьютерной программы, в которой реализована «нейтрализация его идентификации провайдером». Как следует из судебного решения, опубликованного на сайте суда, речь идёт об использовании анонимного мессенджера VIPole.

Суть совершённого преступления описывается вот так: «были нейтрализованы средства защиты компьютерной информации, выразившиеся в невозможности однозначной идентификации пользователя Белоуса Г.В. и его сетевой активности в сети „Интернет“, в том числе провайдером ПАО „Ростелеком“».

Расследованием дела занимались следователи из ФСБ. Судя по решению суда, Белоус активно способствовал расследованию преступления и выбрал особый порядок судебного разбирательства, то есть изначально признал вину и отказался от досконального исследования обстоятельств дела. Конфискованный у него компьютер с двумя SSD-накопителями перешёл в собственность государства и будет продан на торгах.

VIPole был выпущен в 2015 году в качестве замены «Скайпа». Мессенджер можно установить на компьютер или мобильные устройства, он не требует подтверждать личность при регистрации, поддерживает шифрование данных, позволяет обмениваться файлами и совершать звонки, в том числе на сотовые и стационарные телефоны.

Суд признал Белоуса виновным по ч. 1 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»). Осуждённый остался на свободе, но в течение трёх лет ему запрещено покидать Томск и менять место жительства без согласия правоохранительных органов, а также нужно раз в месяц отмечаться в отделе полиции. Он не стал обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции, хотя такая возможность была ему предоставлена.
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Источник:
Хабр
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Комментарии

kardigan
+2867
kardigan
Это что, рекламма месенджера?
Я что то так до конца и не понял, на каком основании?
2 часа назад в 15:21
#
Balterby
+97
Balterby kardigan
Суд признал Белоуса виновным по ч. 1 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») приговорили его за это, а не за использование мессенджера.
Просто автор клоун.
часов назад в 16:28
#
sponame
+245
sponame
O_o фигасе…
час назад в 15:38
#
Влад Соло
+552
Влад Соло
Ну я скачал, ловите меня.
58 минут назад
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