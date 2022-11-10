Жителю Томска дали три года за использование мессенджера с шифрованием
Александр Кузнецов —
Октябрьский районный суд Томска приговорил 31-летнего местного жителя Георгия Белоуса к трём годам ограничения свободы за установку и использование компьютерной программы, в которой реализована «нейтрализация его идентификации провайдером». Как следует из судебного решения, опубликованного на сайте суда, речь идёт об использовании анонимного мессенджера VIPole.
Суть совершённого преступления описывается вот так: «были нейтрализованы средства защиты компьютерной информации, выразившиеся в невозможности однозначной идентификации пользователя Белоуса Г.В. и его сетевой активности в сети „Интернет“, в том числе провайдером ПАО „Ростелеком“».
Расследованием дела занимались следователи из ФСБ. Судя по решению суда, Белоус активно способствовал расследованию преступления и выбрал особый порядок судебного разбирательства, то есть изначально признал вину и отказался от досконального исследования обстоятельств дела. Конфискованный у него компьютер с двумя SSD-накопителями перешёл в собственность государства и будет продан на торгах.
VIPole был выпущен в 2015 году в качестве замены «Скайпа». Мессенджер можно установить на компьютер или мобильные устройства, он не требует подтверждать личность при регистрации, поддерживает шифрование данных, позволяет обмениваться файлами и совершать звонки, в том числе на сотовые и стационарные телефоны.
Суд признал Белоуса виновным по ч. 1 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»). Осуждённый остался на свободе, но в течение трёх лет ему запрещено покидать Томск и менять место жительства без согласия правоохранительных органов, а также нужно раз в месяц отмечаться в отделе полиции. Он не стал обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции, хотя такая возможность была ему предоставлена.
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Комментарии
Кто автор ?🤔 ааа. Понятно 🤣🤣🤣
52 минуты назад
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