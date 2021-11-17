Компания Qualcomm объявила о планах по созданию ARM-процессора нового поколения, который сможет конкурировать с однокристальной системой Apple M-серии. Новые чипы будут применяться в ноутбуках и ПК работающих под управлением операционной системой Windows, которые смогут конкурировать с лэптопами MacBook Pro и MacBook Air, а также с настольными компьютерами iMac и Mac Mini.
Об этом сообщил технический директор Qualcomm Джеймс Томпсон (James Thompson). По словам Томпсона, компания предоставит образцы новых чипов клиентам примерно за девять месяцев до запуска новой платформы в 2023 году.
Новые процессоры будут разработаны компанией Nuvia, которую Qualcomm приобрела ранее в этом году за 1,4 миллиарда долларов. Примечательно, что Nuvia была основана в 2019 году тремя бывшими инженерами Apple, которые ранее работали над чипами серии A.
Помимо этого, компания заявила, что новые процессоры не только смогут конкурировать с однокристальными системами Apple M-серии по вычислительной производительности, но и предоставят низкое энергопотребление. Кроме того, Qualcomm пообещала увеличить производительность графических решений Adreno до уровня игровых ПК.
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Не всё так радужно, как многим хочется.
С такой ценой он нужен только гикам.
Остальное не везут к нам в большом количестве.
Проще на винде взять или планшет.
Анонсировала и ВЫПУСТИТ В 2023 году — есть разница???