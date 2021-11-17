





Компания Qualcomm объявила о планах по созданию ARM-процессора нового поколения, который сможет конкурировать с однокристальной системой Apple M-серии. Новые чипы будут применяться в ноутбуках и ПК работающих под управлением операционной системой Windows, которые смогут конкурировать с лэптопами MacBook Pro и MacBook Air, а также с настольными компьютерами iMac и Mac Mini.Об этом сообщил технический директор Qualcomm Джеймс Томпсон (James Thompson). По словам Томпсона, компания предоставит образцы новых чипов клиентам примерно за девять месяцев до запуска новой платформы в 2023 году.Новые процессоры будут разработаны компанией Nuvia, которую Qualcomm приобрела ранее в этом году за 1,4 миллиарда долларов. Примечательно, что Nuvia была основана в 2019 году тремя бывшими инженерами Apple, которые ранее работали над чипами серии A.Помимо этого, компания заявила, что новые процессоры не только смогут конкурировать с однокристальными системами Apple M-серии по вычислительной производительности, но и предоставят низкое энергопотребление. Кроме того, Qualcomm пообещала увеличить производительность графических решений Adreno до уровня игровых ПК.