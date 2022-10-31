Илон Маск предложил возродить легендарную соцсеть вслед за покупкой Twitter. Сидели в такой?

Илон Маск спросил подписчиков, стоит ли восстановить принадлежащий Twitter сервис коротких видео Vine, закрытый в 2016 году. Он устроил опрос на собственной странице в Twitter.
«Стоит ли вернуть Vine?» — написал Маск, предлагая тем самым своим подписчикам решить судьбу сервиса. На момент написания публикации почти 70% участников ответили положительно и 30% отрицательно.
Twitter купил сервис Vine в 2012 году. Он набрал популярность и стал фактически родоначальником формата коротких вертикальных видео. Однако со временем блогеры начали покидать платформу из-за разногласий по поводу партнерской программы сервиса. В 2016 году руководство Twitter приняло решение прекратить инвестирование Vine, после чего сервис был закрыт.
7 октября состоялась продажа Twitter Илону Маску. Бизнесмен приобрел
100% активов компании по цене $54,2 за каждую акцию.