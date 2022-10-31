Илон Маск предложил возродить легендарную соцсеть вслед за покупкой Twitter. Сидели в такой?

Денис
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Илон Маск спросил подписчиков, стоит ли восстановить принадлежащий Twitter сервис коротких видео Vine, закрытый в 2016 году. Он устроил опрос на собственной странице в Twitter. 

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«Стоит ли вернуть Vine?» — написал Маск, предлагая тем самым своим подписчикам решить судьбу сервиса. На момент написания публикации почти 70% участников ответили положительно и 30% отрицательно. 

Twitter купил сервис Vine в 2012 году. Он набрал популярность и стал фактически родоначальником формата коротких вертикальных видео. Однако со временем блогеры начали покидать платформу из-за разногласий по поводу партнерской программы сервиса. В 2016 году руководство Twitter приняло решение прекратить инвестирование Vine, после чего сервис был закрыт. 

7 октября состоялась продажа Twitter Илону Маску. Бизнесмен приобрел 100% активов компании по цене $54,2 за каждую акцию.  
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Комментарии

s_medik
+3112
s_medik
Не сидел, но регулярно просматривал подборки лучших вайнов недели на YouTube. Они действительно были родоначальниками коротких видео, если память не изменяет, то там было ограничение в 6 сек.
Сейчас уже вырос и мне лично не интересно, но молодежи с клиповым мышлением может зайти.
2 часа назад в 23:31
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