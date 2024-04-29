Apple ещё не представила новые наушники Beats, а их уже показали со всех сторон на видео

Фархад
Beats

Портал Android Headlines поделился эксклюзивными рекламными роликами будущих наушников суббренда Apple, Beats, официальный анонс которых запланирован на ближайшее время.

Утечка раскрывает дизайн и большинство ключевых характеристик новых накладных наушников Beats Solo 4 и бюджетных TWS Beats Solo Buds.



Наушники Beats Solo 4 предложат поддержку пространственного аудио и динамического отслеживания головы для создания «эффекта театра». В ролике говорится, что время автономной работы составляет 50 часов без подзарядки. Это на 10 часов больше, чем у предыдущей модели.

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Кроме того, Beats Solo 4 получили поддержку Lossless, 3,5-мм разъём, зарядку по USB-C, поиск через «Локатор» и полную совместимость с Android и iOS.

Сообщается, что Beats Solo 4 поступит в продажу 2 мая по цене $199.



Вторая новинка — Beats Solo Buds — представляет собой доступные TWS-наушники за $79,99. При этом они предложает двухслойные преобразователи, встроенный микрофон с шумоподавлением, интеграцию в «Локатор», совместимость с iOS и Android, а также сенсорное управление.

Beats Solo Buds обеспечат до 18 часов воспроизведения без подзарядки. В продажу эта модель поступит только в июне.
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Источник:
AH
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Комментарии

kardigan
+3587
kardigan
На что и рассчитывала Apple! Браво маркетинг!
42 минуты назад
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