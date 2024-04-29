Apple ещё не представила новые наушники Beats, а их уже показали со всех сторон на видео

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Портал Android Headlines поделился эксклюзивными рекламными роликами будущих наушников суббренда Apple, Beats, официальный анонс которых запланирован на ближайшее время.Утечка раскрывает дизайн и большинство ключевых характеристик новых накладных наушников Beats Solo 4 и бюджетных TWS Beats Solo Buds.Наушники Beats Solo 4 предложат поддержку пространственного аудио и динамического отслеживания головы для создания «эффекта театра». В ролике говорится, что время автономной работы составляет 50 часов без подзарядки. Это на 10 часов больше, чем у предыдущей модели.Кроме того, Beats Solo 4 получили поддержку Lossless, 3,5-мм разъём, зарядку по USB-C, поиск через «Локатор» и полную совместимость с Android и iOS.Сообщается, что Beats Solo 4 поступит в продажу 2 мая по цене $199.Вторая новинка — Beats Solo Buds — представляет собой доступные TWS-наушники за $79,99. При этом они предложает двухслойные преобразователи, встроенный микрофон с шумоподавлением, интеграцию в «Локатор», совместимость с iOS и Android, а также сенсорное управление.Beats Solo Buds обеспечат до 18 часов воспроизведения без подзарядки. В продажу эта модель поступит только в июне.