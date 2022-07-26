В Google Chrome появится функция, которая защитит ваши аккаунты от мошенников. Ждите обновления

В Google Chrome усовершенствуется способ проверки надежности пароля. Браузер работает над новой функцией, которая сразу покажет, насколько он надежен или слаб. Об этом сообщает 9to5google.Google надеется помочь пользователям, которые не уверены в безопасности данных для входа в аккаунты. Компания встроит в браузер инструмент проверки паролей и порекомендует применять его, вместо сторонних сервисов.Этот инструмент будет включен в будущую сборку ChromeOS, ему будет дано название «Индикатор надежности пароля». Возможно, он появится и на других операционных системах.«Индикатор надежности пароля будет отображаться во время регистрации или изменения пароля», — говорится в описании функции. Она находится на стадии тестирования, в ближайшее время ожидается ее выпуск.