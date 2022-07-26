В Google Chrome появится функция, которая защитит ваши аккаунты от мошенников. Ждите обновления
Денис Марков —
В Google Chrome усовершенствуется способ проверки надежности пароля. Браузер работает над новой функцией, которая сразу покажет, насколько он надежен или слаб. Об этом сообщает 9to5google.
Google надеется помочь пользователям, которые не уверены в безопасности данных для входа в аккаунты. Компания встроит в браузер инструмент проверки паролей и порекомендует применять его, вместо сторонних сервисов.
Этот инструмент будет включен в будущую сборку ChromeOS, ему будет дано название «Индикатор надежности пароля». Возможно, он появится и на других операционных системах.
«Индикатор надежности пароля будет отображаться во время регистрации или изменения пароля», — говорится в описании функции. Она находится на стадии тестирования, в ближайшее время ожидается ее выпуск.
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