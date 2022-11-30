В работе YouTube наблюдается масштабный сбой. Ролики не воспроизводятся

Денис
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В работе YouTube наблюдается масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

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По имеющимся сведениям, большая часть юзеров испытывает проблемы в работе приложения YouTube (46%). Ещё у 41% возникли проблемы с просмотром видео, 13% жалуются на работу сайта видеохостинга. 

Незначительный сбой в работе YouTube был также зафиксирован и в других странах. О работе сервиса в России нет данных, однако пользователи также жалуются на его работу в соцсетях, на форумах и профильных сайтах. 

Ранее некоторые пользователи YouTube для iPhone и iPad сообщили, что приложение постоянно аварийно завершает работу при открытии. Компания признала проблему и объяснила ситуацию в официальном профиле в Twitter. Это уже другая проблема. Сейчас YouTube может не работать по двум причинам. 
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Комментарии

+479
law
Чет щас и вк вроде лег
50 минут назад
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