В работе YouTube наблюдается масштабный сбой. Ролики не воспроизводятся

В работе YouTube наблюдается масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.По имеющимся сведениям, большая часть юзеров испытывает проблемы в работе приложения YouTube (46%). Ещё у 41% возникли проблемы с просмотром видео, 13% жалуются на работу сайта видеохостинга.Незначительный сбой в работе YouTube был также зафиксирован и в других странах. О работе сервиса в России нет данных, однако пользователи также жалуются на его работу в соцсетях, на форумах и профильных сайтах.Ранее некоторые пользователи YouTube для iPhone и iPad сообщили, что приложение постоянно аварийно завершает работу при открытии. Компания признала проблему и объяснила ситуацию в официальном профиле в Twitter. Это уже другая проблема. Сейчас YouTube может не работать по двум причинам.