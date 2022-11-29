Как легко и быстро найти нужный момент видео на YouTube. Знали о таком?

YouTube плотно вошел в нашу повседневную жизнь. Сейчас этот видеохостинг служит не только для развлечения, но и как бесплатный источник полезных советов, кухонных рецептов, или даже курсов для какой-то работы.
В таких случаях иногда крайне важно быстро найти и пересмотреть в ролике нужный момент — например, когда вы делаете что-то по видеоинструкции. Обычно для этого используются таймкоды с описанием каждой части видео, но в YouTube предусмотрен еще один, более наглядный способ поиска по ролику.
Чтобы им воспользоваться:
- Начните воспроизведение нужного ролика
- Тапните по экрану — появятся элементы управления и временная шкала с ползунком
- Нажмите на ползунок и потяните его вертикально вверх.
После этого действия на месте временной шкалы откроется горизонтальная лента с увеличенными кадрами видеоролика — по ним можно быстро найти нужный момент. Пользуйтесь.
Кстати, ранее мы рассказали, как сделать яркость ниже минимальной, чтобы экран не слепил в темноте.