YouTube Гайды

Как легко и быстро найти нужный момент видео на YouTube. Знали о таком?

Олег

YouTube


YouTube плотно вошел в нашу повседневную жизнь. Сейчас этот видеохостинг служит не только для развлечения, но и как бесплатный источник полезных советов, кухонных рецептов, или даже курсов для какой-то работы.

В таких случаях иногда крайне важно быстро найти и пересмотреть в ролике нужный момент — например, когда вы делаете что-то по видеоинструкции. Обычно для этого используются таймкоды с описанием каждой части видео, но в YouTube предусмотрен еще один, более наглядный способ поиска по ролику.

Чтобы им воспользоваться:
  • Начните воспроизведение нужного ролика
  • Тапните по экрану — появятся элементы управления и временная шкала с ползунком
  • Нажмите на ползунок и потяните его вертикально вверх.
YouTube

После этого действия на месте временной шкалы откроется горизонтальная лента с увеличенными кадрами видеоролика — по ним можно быстро найти нужный момент. Пользуйтесь.

Кстати, ранее мы рассказали, как сделать яркость ниже минимальной, чтобы экран не слепил в темноте. 

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Источник:
Makeusof
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Комментарии

+707
Eredy
Лучше подскажите как в приложении самом ютуба рекламу полностью отключить
Сегодня в 11:59
#
+707
Eredy Eredy
Вообще ничего, никак и нигде
Сегодня в 12:00
#
tellurian
+4759
tellurian
Уже была статья на эту тему тут :)
43 минуты назад
#
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