Полезная Premium-функция YouTube стала бесплатной



Компания Google обновила мобильное приложение YouTube, внедрив несколько новых функций. Об этом рассказали в Engadget.



Согласно источнику, в приложении YouTube стала доступна функция, которая до этого несколько месяцев тестировалась для внедрения в Premium-подписку. Похоже, что в последний момент Google передумала и решила внедрить её абсолютно для всех пользователей, а не только для «платных». Теперь она появится в ближайшем релизе.



Речь идет о масштабировании видеороликов. Теперь в приложении YouTube можно пользоваться мультитач-жестом для увеличения видеороликов подобно тому, как это делается с изображениями. Когда вы отпустите пальцы, видео продолжит воспроизводиться в заданном вами масштабе. Ранее эта фишка могла рандомно появляться у отдельных пользователей в рамках тестирования, но теперь будет доступна всем.



В числе других нововведений: немного переработанная логика сенсорного управления видеороликами, а также визуал. Темная тема стала еще темнее, а светлая теперь автоматически подстраивает цвет фона в соответствии с текущим видеороликом.



Нововведения будут появляться у пользователей всего мира постепенно. Если хотите воспользоваться ими в числе первых, своевременно обновляйте приложение YouTube.