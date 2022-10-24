YouTube

Полезная Premium-функция YouTube стала бесплатной

Олег

YouTube


Компания Google обновила мобильное приложение YouTube, внедрив несколько новых функций. Об этом рассказали в Engadget.

Согласно источнику, в приложении YouTube стала доступна функция, которая до этого несколько месяцев тестировалась для внедрения в Premium-подписку. Похоже, что в последний момент Google передумала и решила внедрить её абсолютно для всех пользователей, а не только для «платных». Теперь она появится в ближайшем релизе.

Речь идет о масштабировании видеороликов. Теперь в приложении YouTube можно пользоваться мультитач-жестом для увеличения видеороликов подобно тому, как это делается с изображениями. Когда вы отпустите пальцы, видео продолжит воспроизводиться в заданном вами масштабе. Ранее эта фишка могла рандомно появляться у отдельных пользователей в рамках тестирования, но теперь будет доступна всем. 

В числе других нововведений: немного переработанная логика сенсорного управления видеороликами, а также визуал. Темная тема стала еще темнее, а светлая теперь автоматически подстраивает цвет фона в соответствии с текущим видеороликом.

Нововведения будут появляться у пользователей всего мира постепенно. Если хотите воспользоваться ими в числе первых, своевременно обновляйте приложение YouTube. 

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Источник:
Engadget
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Комментарии

FXTRRR
+14
FXTRRR
Как бэ уже три версии назад работает эта «киллер» фича. Новость высосана из пальца. Саму функцию не считаю необходимой, только мешает.
51 минуту назад
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