Windows 11 Microsoft

Выпущено экстренное обновление Windows 11. Устранен главный баг этой осени

Денис
112850388-1667312292.jpeg

Microsoft выпустило обновление Windows 11 предварительно, в нем устранены некоторые проблемы с игровой производительностью. Об этом сообщает the Verge. 

Первоначально компания предупреждала о проблемах с более низкой, чем ожидалось, производительностью в некоторых играх в начале ноября. До этого некоторые пользователи Windows 11, обновившиеся до последней версии операционной системы, заметили проблемы.

«У некоторых игр и приложений могут быть более низкая скорость загрузки, чем ожидалось, могут наблюдаться проблемы с производительностью или зависания в Windows 11 версии 22H2», — заявили в Microsoft. — «Затронутые игры и приложения непреднамеренно включают функции отладки производительности графического процессора, которые не предназначены для использования потребителями». 

Microsoft не перечислила приложения и игры, в которых возникли проблемы, и тем не менее, компания заблокировала обновление Windows 11 2022 для систем с затронутыми играми и порекомендовала пользователям не обновляться. Теперь Microsoft выпустила полное исправление. Если вы используете обновление Windows 11, вы можете проверить Центр обновления Windows и найти предварительную версию KB5020044, которую уже можно установить.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
«Удивлены, что такой эксплойт широко примененяется». Компьютеры на Windows с Chrome или Firefox оказались под угрозой взлома
Теперь на Mac с чипами M1 и M2 можно запустить Windows 11 через VMware Fusion 13
Как убрать из Windows 11 всё лишнее парой кликов
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Что происходит с AliExpress? Разобрались в работе маркетплейса
AliExpress скрыл данные о распродаже 11.11 впервые в истории. Кажется, в мире все печально
В Google Chrome появится долгожданная функция для тех, у кого «миллион открытых вкладок». Ее уже можно опробовать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу