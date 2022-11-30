Выпущено экстренное обновление Windows 11. Устранен главный баг этой осени

Microsoft выпустило обновление Windows 11 предварительно, в нем устранены некоторые проблемы с игровой производительностью. Об этом сообщает the Verge.Первоначально компания предупреждала о проблемах с более низкой, чем ожидалось, производительностью в некоторых играх в начале ноября. До этого некоторые пользователи Windows 11, обновившиеся до последней версии операционной системы, заметили проблемы.«У некоторых игр и приложений могут быть более низкая скорость загрузки, чем ожидалось, могут наблюдаться проблемы с производительностью или зависания в Windows 11 версии 22H2», — заявили в Microsoft. — «Затронутые игры и приложения непреднамеренно включают функции отладки производительности графического процессора, которые не предназначены для использования потребителями».Microsoft не перечислила приложения и игры, в которых возникли проблемы, и тем не менее, компания заблокировала обновление Windows 11 2022 для систем с затронутыми играми и порекомендовала пользователям не обновляться. Теперь Microsoft выпустила полное исправление. Если вы используете обновление Windows 11, вы можете проверить Центр обновления Windows и найти предварительную версию KB5020044, которую уже можно установить.