ТЕСТ-ДРАЙВ DYSON

узнай больше об инновационных беспроводных пылесосах, протестируй их и поделись впечатлениями на нашем сайте

Компания Dyson и ее продукты стоят особняком от остального рынка бытовой техники. Мы привыкли, что за домашнюю электронику отвечают технологические корпорации с колоссальными мощностями для выпуска бесчисленного количества устройств. А их задача — удовлетворить спрос покупателей с разными вкусами, потребностями и достатком. Подход рабочий, но скажем прямо: немного бездушный.

Dyson интересен тем, что это — британский семейный бизнес. Бизнес, который работает сам по себе, а не под крылом технологического гиганта или инвестиционного фонда. А там где нет «большого начальника», который верит только в сухие числа, у инженеров появляется шанс создавать действительно уникальные вещи, находить инновационные технические и дизайнерские решения и поставлять на рынок особенные продукты, способные менять нашу жизнь к лучшему.

История Dyson
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Пылесос Dyson V11 Absolute Extra
Игрушка для техно-энтузиаста? Гаджет мечты? Лучший продукт в своем классе? Мы точно не знаем, как правильно назвать флагман модельного ряда Dyson, но это и не требуется — производитель все сделал за нас. «Мы изобрели пылесос. Снова» — такими словами встречает покупателей продуктовая страница этой модели. И эти слова написаны не просто так, ведь Dyson V11 Absolute Extra — вершина продуктовой линейки и, вероятно, самый технологичный беспроводной пылесос. Встроенный дисплей информирует пользователя о работе пылесоса в реальном времени (а стоящая за ним электроника отслеживает работу системы 8000 раз в секунду). Три режима уборки оптимизированы для разных задач и позволяют выбирать оптимальное соотношение мощности и автономности. Двигатель вращает насадку со скоростью до 60 раз в секунду, а жесткие нейлоновые щетинки проникают глубоко в ворс ковра, удаляя въевшуюся грязь, тогда как углеродные ворсинки собирают мельчайшую пыль с твердых полов. Новейший гипердимовый двигатель вращается со скоростью до 125 000 оборотов в минуту, обеспечивая самую высокую мощность всасывания, а 14 циклонов создают центробежную силу в 79 000 g, обеспечивая улавливание мелкой пыли. И это мы еще не упомянули о гигиеничной очистке контейнера, уникальной системе управления мощностью аккумулятора, низком уровне шума, возможности замены аккумулятора для уборки очень больших помещений и усовершенствованной системе фильтрации, способной улавливать 99,97% частиц размером до 0,3 микрона. 7 насадок и док-станция — также в комплекте.
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Пылесос Dyson Cyclone V10 Absolute
Эта модель — идеальное сочетание цены, качества и технологических решений инженеров Dyson. В самый раз для тех, кто хочет получить что-то большее, чем просто модель начального уровня, но все-таки не готов потратиться на флагман. Двигатель с цифровым управлением Dyson V10 обеспечивает выдающуюся мощность для уборки любых поверхностей и загрязнений, 7 элементов питания повышенной плотности позволили увеличить время автономной работы до 60 минут без прибавки веса самого пылесоса, а 14 циклонов генерируют силу более 79 000 g, что позволяет затягивать микроскопические частицы, такие как пыльца. Уплотнитель вокруг системы циклонов и изолятор высокого давления вокруг усовершенствованного фильтра обеспечивают герметичность всей конструкции пылесоса, предотвращая попадание пыли, аллергенов и бактерий обратно в воздух. А улучшенная система очистки контейнера позволяет легко и гигиенично вытряхнуть мусор и пыль одним движением. Кроме того, Dyson Cyclone V10 Absolute легко трансформируется в портативный форм-фактор для уборки автомобиля или труднодоступных мест в помещении и помогает справляться с любыми поверхностями комплект из 6 насадок.
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Пылесос Dyson V8 Absolute
Младшая модель? Да, но при этом не заставляет идти на компромиссы. С этим пылесосом работает правило: самая доступная модель крутого производителя лучше флагмана другого бренда в той же ценовой категории. Этот пылесос оснащен мощным электродвигателем с цифровым управлением, запатентованной технологией 2 Tier Radial из 15 циклонов, расположенных в два ряда, которые позволяют задерживать даже микроскопические частицы пыли, а еще здесь есть эффективная система фильтрации, так что модель подходит и для аллергиков. Кроме того, Dyson V8 Absolute способен работать на одном заряде до 40 минут без потери мощности всасывания, трансформируется в портативную модель за счет отсоединяемой трубки и получил удобную систему гигиеничной очистки контейнера. А кроме универсальной насадки с прямым приводом и насадки-валика с щетинками из углеродного волокна и нейлонового ворса, в комплекте также есть еще четыре насадки для уборки труднодоступных мест и различных типов поверхностей. Кстати, так же, как и в старших моделях, в Dyson V8 Absolute нет расходников, так что этот пылесос можно назвать вечным!
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Попробуй пылесосы Dyson в деле

Впрочем, все-таки нужно разобраться: действительно ли продукты Dyson способны радикально менять отношение к таким привычным и довольно скучным вещам как пылесос и уборка? Мы подумали, что будет интересно услышать ответ на этот вопрос от вас, наши читатели. В редакции Айгайдс уже лежат три пылесоса Dyson (те самые, о которых шла речь на карточках выше), и мы готовы отправить их на тест-драйв. Может быть, именно ты получишь возможность поделиться впечатлениями от использования продуктов Dyson на страницах нашего сайта?

В целом правила простые: пройди небольшой тест, а в текстовом поле напиши откуда ты, сколько тебе лет и почему именно тебе мы должны отправить одну из моделей пылесоса. Какая именно достанется? Это распределим мы в Айгайдс, а лучшие сопроводительные тексты прочитают представители Dyson и окончательно выберут участников тест-драйва. Остались вопросы? Тогда советуем посмотреть полные правила участия.

Прочитать правила участия
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ И РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕСТ-ДРАЙВЕ
вопрос 01
Вы знакомы с пылесосами Dyson?
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ОБЗОРЫ
ОБЗОРЫ УЧАСТНИКОВ ТЕСТИРОВАНИЯ
Скоро здесь появятся обзоры пылесосов Dyson
Читатели Айгайдс протестируют три модели в реальных условиях и поделятся впечатлениями
Алексей романов
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Правила участия

Мы приглашаем к участию в тест-драйве совершеннолетних жителей России. Для подачи заявки необходимо ответить на пять вопросов теста, написать сопроводительный текст и оставить адрес электронной почты для связи. Мы ждем заявки с 27 августа по 3 сентября, а с финалистами свяжемся 4 сентября.

В сопроводительном тексте нужно кратко рассказать о себе, а также написать, почему именно вам должен достаться пылесос Dyson на тест. Сопроводительный текст — визитная карточка участника, которая поможет нам убедиться, что кандидат достаточно интересно пишет и хорошо излагает свои мысли для подготовки подробного, интересного и полезного для других читателей обзора пылесоса.

Редакция Айгайдс выберет полуфиналистов и распределит среди них модели пылесосов для теста, а представители Dyson определят трёх финалистов. Передачу продуктов Айгайдс берет на себя. Мы свяжемся с тремя выбранными участниками и согласуем место, дату и время курьерской доставки пылесоса.

По итогам тестирования мы ждём текст объемом не менее 6000 символов, включая пробелы. Участник тест-драйва должен поделиться впечатлениями от внешнего вида и комплектации, рассказать про эргономику продукта, а также написать о своём опыте использования пылесоса с учётом личных ожиданий и особенностей квартиры. Редакция Айгайдс оставляет за собой право исправлять грамматические, пунктуационные и стилистические ошибки перед публикацией текста.

В процессе использования пылесоса участник тест-драйва должен подготовить серию иллюстрирующих текст фотографий. Количество фото должно соответствовать количеству абзацев текста, но не менее 10 штук. Не забывайте про качество снимков: постарайтесь фотографировать днём при хорошем освещении и выбирайте разнообразные ракурсы, чтобы дать достаточное представление о внешнем виде продукта и его использовании.

Время на тестирование, подготовку текста и фотографий — 7 дней с момента получения пылесоса. После завершения тестирования и получения отзыва об использовании пылесоса редакция Айгайдс свяжется с участниками насчет возврата продуктов.