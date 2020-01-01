узнай больше об инновационных беспроводных пылесосах, протестируй их и поделись впечатлениями на нашем сайте
Компания Dyson и ее продукты стоят особняком от остального рынка бытовой техники. Мы привыкли, что за домашнюю электронику отвечают технологические корпорации с колоссальными мощностями для выпуска бесчисленного количества устройств. А их задача — удовлетворить спрос покупателей с разными вкусами, потребностями и достатком. Подход рабочий, но скажем прямо: немного бездушный.
Dyson интересен тем, что это — британский семейный бизнес. Бизнес, который работает сам по себе, а не под крылом технологического гиганта или инвестиционного фонда. А там где нет «большого начальника», который верит только в сухие числа, у инженеров появляется шанс создавать действительно уникальные вещи, находить инновационные технические и дизайнерские решения и поставлять на рынок особенные продукты, способные менять нашу жизнь к лучшему.
Впрочем, все-таки нужно разобраться: действительно ли продукты Dyson способны радикально менять отношение к таким привычным и довольно скучным вещам как пылесос и уборка? Мы подумали, что будет интересно услышать ответ на этот вопрос от вас, наши читатели. В редакции Айгайдс уже лежат три пылесоса Dyson (те самые, о которых шла речь на карточках выше), и мы готовы отправить их на тест-драйв. Может быть, именно ты получишь возможность поделиться впечатлениями от использования продуктов Dyson на страницах нашего сайта?
В целом правила простые: пройди небольшой тест, а в текстовом поле напиши откуда ты, сколько тебе лет и почему именно тебе мы должны отправить одну из моделей пылесоса. Какая именно достанется? Это распределим мы в Айгайдс, а лучшие сопроводительные тексты прочитают представители Dyson и окончательно выберут участников тест-драйва. Остались вопросы? Тогда советуем посмотреть полные правила участия.
Мы приглашаем к участию в тест-драйве совершеннолетних жителей России. Для подачи заявки необходимо ответить на пять вопросов теста, написать сопроводительный текст и оставить адрес электронной почты для связи. Мы ждем заявки с 27 августа по 3 сентября, а с финалистами свяжемся 4 сентября.
В сопроводительном тексте нужно кратко рассказать о себе, а также написать, почему именно вам должен достаться пылесос Dyson на тест. Сопроводительный текст — визитная карточка участника, которая поможет нам убедиться, что кандидат достаточно интересно пишет и хорошо излагает свои мысли для подготовки подробного, интересного и полезного для других читателей обзора пылесоса.
Редакция Айгайдс выберет полуфиналистов и распределит среди них модели пылесосов для теста, а представители Dyson определят трёх финалистов. Передачу продуктов Айгайдс берет на себя. Мы свяжемся с тремя выбранными участниками и согласуем место, дату и время курьерской доставки пылесоса.
По итогам тестирования мы ждём текст объемом не менее 6000 символов, включая пробелы. Участник тест-драйва должен поделиться впечатлениями от внешнего вида и комплектации, рассказать про эргономику продукта, а также написать о своём опыте использования пылесоса с учётом личных ожиданий и особенностей квартиры. Редакция Айгайдс оставляет за собой право исправлять грамматические, пунктуационные и стилистические ошибки перед публикацией текста.
В процессе использования пылесоса участник тест-драйва должен подготовить серию иллюстрирующих текст фотографий. Количество фото должно соответствовать количеству абзацев текста, но не менее 10 штук. Не забывайте про качество снимков: постарайтесь фотографировать днём при хорошем освещении и выбирайте разнообразные ракурсы, чтобы дать достаточное представление о внешнем виде продукта и его использовании.
Время на тестирование, подготовку текста и фотографий — 7 дней с момента получения пылесоса. После завершения тестирования и получения отзыва об использовании пылесоса редакция Айгайдс свяжется с участниками насчет возврата продуктов.