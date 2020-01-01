Компания Dyson и ее продукты стоят особняком от остального рынка бытовой техники. Мы привыкли, что за домашнюю электронику отвечают технологические корпорации с колоссальными мощностями для выпуска бесчисленного количества устройств. А их задача — удовлетворить спрос покупателей с разными вкусами, потребностями и достатком. Подход рабочий, но скажем прямо: немного бездушный.

Dyson интересен тем, что это — британский семейный бизнес. Бизнес, который работает сам по себе, а не под крылом технологического гиганта или инвестиционного фонда. А там где нет «большого начальника», который верит только в сухие числа, у инженеров появляется шанс создавать действительно уникальные вещи, находить инновационные технические и дизайнерские решения и поставлять на рынок особенные продукты, способные менять нашу жизнь к лучшему.