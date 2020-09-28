Тест-драйв Dyson V8 Absolute













Что понравилось:

- Мощный. Соберёт такое количество пыли, которое вы не ждали встретить у себя в квартире

- Тихий. Соседи не будут злиться из-за поздней уборки

- Легкий. Даже хрупкую девушку уборка не вымотает

- Насадки. Этот пылесос мотивирует использовать разные щётки для разных задач

- Ручной. Помимо щёток, возможность убрать трубку даёт ещё больше сценариев использования



Не понравилось:

- Кнопка. Нет блокировки от случайных срабатываний

- Контейнер. Не очень большой, после каждой уборки нужно вытряхивать

- Турбо. В этом режиме работает совсем недолго







В этом году мы с супругой занялись крупномасштабным обновлением домашней электроники. Но делать решили это не просто ради самого факта замены, а чтобы повысить качество жизни и быстрее справляться с рутиной. Часть покупок уже сделали, часть ещё впереди, а самым сложным оказался вопрос замены пылесоса. Решили, что менять надо в любом случае: наш уже немолод, кажется неповоротливым, шумный настолько, что поздно вечером не включишь из-за соседей, убирается при этом плохо. В общем, как старый дед: ворчит громко, а сил уже не хватает. Что именно взять на замену? Если посмотреть на обычные пылесосы — хватай любой без мешка для пыли, и он стопроцентно окажется лучше нашего. Но не тут-то было, внезапно выяснилось, что практически у всех производителей в арсенале появились вертикальные беспроводные пылесосы-стики, и эта категория развивается бешеными темпами.Раньше я вообще ничего не знал про эти устройства (кто-то в своём уме следит за новинками пылесосов?) и был уверен, что существует Dyson с их репутацией кого-то типа Apple в смартфонах или Tesla в автомобилестроении, еще слышал про Samsung и Xiaomi. А оказалось, что пылесосы-стики представлены более чем парой сотен моделей от десятков производителей. И цены при этом стартуют от пары тысяч рублей и уносятся в космос. Нижний ценовой диапазон мы даже не рассматривали, потому что от таких устройств по умолчанию не ждёшь ничего хорошего. Выложить огромные деньги за топовые модели я тоже не готов. Как правило, цену там формируют уже не базовые функции, а какие-то дополнительные фишки, без которых в случае пылесоса в рамках небольшой квартиры легко обойтись, а разницу в цене потратить на что-то полезное.Выбрать модель и даже составить список возможных вариантов оказалось сложно. Если ты никогда до этого не пользовался вертикальными пылесосами, то вообще не знаешь, чего от них ждать. Будет ли он достаточно эффективным для уборки или компактность и мобильность принесли в жертву силу всасывания? Нужны ли дополнительные насадки, которые мы вообще не доставали к обычному пылесосу? Какое время без подзарядки достаточно для квартиры? Не получился ли так, что робот и стик будут работать на ежедневное поддержание чистоты, а генеральная уборка потребует нормальный пылесос? Даже прочитав несколько обзоров и пересмотрев видео на YouTube, мне сложно определиться с выбором и своими ожиданиями. Крайне удачно я наткнулся на предложение взять Dyson на тест-драйв на этом сайте, и мне повезло стать участником. Выбрать модель было нельзя, но мне попалась именно 8-я серия, которую я в случае чего смогу купить.Dyson V8 привезли в небольшой коробке. Сразу создается впечатление компактной модели и появляются опасения насчет ее мощности. Открываешь и видишь там кучу картона, в который упакованы насадки, зарядки, подставки. Когда все разберешь, на полу остается малютка, окруженный кучей комплектующих. Неужели он сможет хорошо убрать нашу квартиру? Если бы при транспортировке не нужна была защита частей пылесоса, коробку можно было уменьшить чуть ли не вдвое! Я отмахнулся от надвигающегося скептицизма в отношении вертикальных пылесосов и принялся собирать.В процессе понял, что инструкция понадобится только для установки док-станции и прикручивании ее к стене. В остальном никаких трудностей обнаружено не было. Щелк-щелк-щелк и все детали плотно и надежно соединены. Качество сборки просто отменное! Придраться решительно не к чему и по внешнему виду пылесоса с насадками, и по качеству прилегания деталей, и по тактильным ощущениям, и по общему ощущению надежности. А сомнения насчёт мощности развеялись уже в процессе сборки. Случайное коснулся спускового крючка, включающего пылесос, и он загудел так солидно, что нашему старику даже не снилось. И дело не в громкости Dyson (как раз таки он довольно умеренно шумит даже в турбо), я бы сказал, что с первого случайного включения ощущается именно мощная сила всасывания.Кстати спусковой крючок пылесоса я запишу одновременно в плюсы и минусы устройства. Оказывается, у пылесосов Dyson нет такого, чтобы ты нажал на кнопку и он начал работать. Пылесос всасывает только когда зажата кнопка под ручкой, то есть ее все время надо держать самому. Предположу, что с учетом размеров и небольшого веса Dyson было очень важно сохранение заряда аккумулятора, а значит пылесосу непозволительна холостая работа. Ход кнопки включения очень плавный, мне хватило легкого касания, чтобы пылесос начал работать. Это правильно, потому что иначе палец уставал бы за время уборки. Увы и ах, предохранитель для этой кнопки не придумали, поэтому у меня часто бывают случайные срабатывания, когда просто беру пылесос в руку. Думаю, через какое-то время после покупки можно привыкнуть к расположению кнопки и не задевать ее пальцем.В комплекте с Dyson V8 лежит несколько насадок: основная с электроприводом с щетиной, мягкий валик с электроприводом, мини для мягкой мебели с электроприводом, узкая щелевая, с мягкой щетиной и комбинированная с выдвигающейся щетиной. Последние две и мягкий валик у нас вряд ли будут в ходу, а по остальным сразу придумались варианты использования. Хороший набор, как мне кажется. Две большие щетки можно прикрепить только к трубе, маленькие крепятся еще и к самому корпусу пылесоса, в таком случае получается очень компактное ручное устройство, с которым намного легче ходить по квартире и тратить меньше усилий, еще его можно вынести на улицу и самому сделать уборку в машине.На десерт оставил самое главное, качество уборки, конечно же. Сказать что Dyson V8 нас женой удивил — это ничего не сказать. Прошлись по дому и сразу насосали почти полный контейнер пыли, хотя уборку делали недавно. И это при том что дома казалось достаточно чисто! Особенно много грязи и пыли пылесос повытаскивал из всех ковриков, супруга даже поверить не могла, что до этого мы жили в таком количестве пыли. Для такого результата время от времени пришлось включать максимальную мощность, иначе ковры прочищались не так хорошо. Но думаю, что это только в первые раз надо было чистить их на турбо, чтобы удалить все скопившиеся загрязнения, а дальше поддерживать чистоту можно будет в обычном режиме. Комбинированного режима для уборки квартиры 52 квадратных метра хватило, подзаряжать пылесос в процессе не пришлось. Но думаю, что при наличии большого количества ковров всю квартиру на одной зарядке в режиме турбо не убрать. Он ситуативный и не подходит для непрерывного использования, стоит иметь такое ввиду перед покупкой.Какой пылесос мы бы выбрали в итоге после этого тест-драйва? Единогласно решили, что это будет Дайсон. Проверять, могут ли другие модели также хорошо справляться с уборкой уже не хочется. К тому же, этот пылесос создаёт ощущение очень крутого и технологичного устройства. Пусть я и не падок на имиджевые заманухи, но обладание устройством от Dyson все-таки произвело на меня впечатление. Единственное, переплачивать за более дорогие модели я все-таки не стал бы. Если V8 отлично продемонстрировал свои возможности за время тестирования, для чего я буду гоняться за чем-то более навороченным?