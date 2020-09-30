Тест-драйв Dyson V11 Absolute Extra





Дано: семья, дети, животные большая квартира, много уборки и мало времени.

Найти: сможет ли беспроводной пылесос навести порядок в доме?

Решение: взять Dyson V11 Absolute Extra на тест-драйв и проверить!

Привет, читатели iGuides. Мы — семья из подмосковных Химок с двумя детьми, кошкой, собакой и рыбками. А еще мы участвуем в тест-драйве пылесосов, но это и так уже всем очевидно. С продуктами марки Dyson знакомы не понаслышке: с моей легкой руки дома появился стайлер Airwrap (и это лучшее, что случалось с моими волосами), с подачи мужа свое место в спальне занял увлажнитель воздуха (и этой покупкой мы тоже бесконечно довольны). Закономерно, что в какой-то момент место в списке желаний занял также и беспроводной пылесос от Dyson, но в обозримом будущем выделить на него бюджет нам казалось проблематично. Идея с тест-драйвом пришлась очень кстати: это нам и несколько уборок классной техникой, и возможность на личном опыте понять, стоит ли откладывать деньги на такую покупку.

Dyson V11 — самые большие и мощные модели, а Absolute Extra ещё и укомплектована большим количеством насадок (тут их аж 7 штук!). Кстати, приставка Extra в названии говорит о самой новой серии с возможностью использовать сменные аккумуляторы. Причем покупателям даже дают выбор: есть вариант сразу потратиться на полную и взять пылесос с запасной батареей в комплекте, либо распределить финансовую нагрузку и докупить ее позже, попутно определившись с самой потребностью в этом. Нам в квартиру площадью чуть больше ста квадратных метров такое точно не помешает. Забегая вперед, объясняю: на средней мощности с автоматической регулировкой силы всасывания пробежаться по квартире и все убрать зарядки как раз хватает. А вот ковры и мебель от шерсти животных я чищу в самом мощном режиме, и это приходится делать через несколько часов — когда аккумулятор будет заряжен после основной части. Сменная батарея позволила бы делать все за раз без передышек, и так, конечно, удобней. Кстати, безумно удобным оказался экранчик, показывающий режим, оставшееся время работы и напоминает очистить заполнившийся контейнер или покажет где возник засор. В процессе уборки всегда понятно, сколько еще осталось батарее и успеешь ли ты до конца. Однако давайте вернемся назад. Что же за зверь такой к нам приехал?

С позиции флагмана и самого крупного представителя семейства, упаковку Dyson V11 Absolute Extra получил соответствующе большую. Придется поискать место в доме для ее хранения на время гарантийного срока. Какую бы уверенность ни вызывала марка, все-таки сразу отправлять упаковку на мусорку не стоит. Зато если переезд, то уж тут я на коробку надеяться не предлагаю. Когда ее открываешь, все детальки очень красиво разложены, каждая отдельно упакована — ну просто загляденье! А стоит все распаковать, сразу проблемы. Даже пустой картон с трудом складывается так, чтобы потом закрыть коробку. А уж к тому чтобы вместе с насадками запаковать все как было — точно надо прилагать отдельную инструкцию. Выходит, упаковка у Dyson одноразовая: лежит в ней все складно, вытащить легко, а собрать назад трудно.

В комплект поставки входит вот какой набор: две большие основные насадки для ковров и гладких напольных покрытий (с щетинками и с мягким валиком), еще одна мини-насадка с моторчиком для мягкой мебели, щетка с мягкой щетиной, щетка с жесткой щетиной, щелевая насадка и комбинированная насадка, у которой сдвигается вверх щетина, оставляя на конце только пластик. Набор что надо, все будет в ходу. Сначала только не поняли смысл в последней, той комбинированной, потом на пол улетела палетка теней — и все стало ясно. Зачем лезть в них щетиной, если можно приподнять ворс и все засосать?







В общем, если соберетесь начитавшись этих тест-драйвов покупать себе Dyson, даю совет: насадки далеко не убирайте, они здорово дисциплинируют пылесосить такие поверхности, куда руки обычно не доходят. Усилий на их использование уходит не много, а дома становится заметно чище. Это раньше, в комплекте с пузатыми проводными пылесосами если и лежали какие-то дополнительные щетки, мы их убирали куда подальше. Попробуй-ка залезть на верхотуру на шкафах пропылесосить?! А теперь с беспроводным Dyson это запросто. Трубку отсоединил, нужную щетку приделал — и вперед. Даже рука толком от его веса устать не успеет, как все будет чисто.











Кстати насчет веса. По идее, назвать Dyson V11 Absolute Extra пушинкой язык не поворачивается. Но все-таки тут нужно понимать, что раньше вся масса таскалась за вами по полу и вы не чувствовали ее веса, а тут все в руке и в целом приемлемо. Единственное, при отсоединенной трубке, когда с маленькой насадкой где-то что-то на весу пылесосишь, приходится помогать второй рукой и поддерживать корпус. В остальных случаях никаких проблем. Пылесос не умеренно тяжелый и к тому же очень маневренный. А еще он не очень громко шумит, особенно на минимальной мощности, так что поздним вечером после рабочего дня и всяких домашних дел им можно что-то быстренько прибрать не боясь навлечь на себя соседский гнев и проклятья.









В общем и целом про качество уборки я не могу сказать, что с Dyson делает что-то фантастическое и ранее невиданное. Да, его мощности вполне хватает на каждый день, а в режиме турбо отлично чистятся диваны, кресла и ковры. Но дорогие обычные проводные модели могут и обойти его по силе всасывания. Но тут на сцену выходит его компактность, маневренность и постоянная готовность к работе — и тут ты начинаешь понимать, зачем это все нужно и почему стоит отдать кучу денег за это устройство. Раньше для уборки нужно было все бросить, достать пылесос, размотать провод, подключить к розетке, убрать что нужно и повторить все в обратной последовательность. Уф, аж писать устала! С Dyson V11 Absolute Extra все иначе. Насвинячила собака и раскидала все вокруг миски — берешь пылесос и быстро все убираешь. Кот расковырял землю в горшке — снова убрано за 30 секунд. Про детей с их шалостями и говорить нечего! В общем эта постоянная готовность, быстрое включение, мобильность — я теперь даже не представляю, как можно без этого обходиться. Для работающих и занятых людей, для молодых мамочек ну просто находка! Муж заметил, что за неделю дома стало намного чище, а у меня остается больше сил на него и на себя. Ну, а разве же не для этого мы балуем себя дорогими и классными гаджетами? В общем, теперь всем рекомендую не только стайлер Dyson, но еще их же беспроводные пылесосы. Правда, наверное с небольшими квартирами нет смысла смотреть на флагманы со сменными батарейками, ведь и более доступные модельки наверняка не хуже?







