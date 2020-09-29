Удивиться работе пылесоса? Превратить уборку в игру с бластером? Сменить цвет ковра за один проход? Да! Да! И еще раз да! За это все спасибо тест-драйву Dyson V10 Absolute.



Когда мой молодой человек предложил поучаствовать в тест-драйве Dyson на сайте iGuides, эту идею я восприняла без особого энтузиазма. Подумала, больше возни с подачей заявки, получением пылесоса, возвратом, потом еще текст надо по итогу готовить. Зачем это все нужно, как будто может быть такая уж большая разница между тем как работают разные пылесосы?! В итоге все-таки решила уступить, мальчишки же любят всякие технические игрушки. А тут еще пару уборок можно будет переложить на него — ну, сам же напросился?





После подачи заявки и до начала тестирования я только и слышала, что Dyson — это не просто пылесос, а супер-навороченное чудо инженерной мысли и вообще весь из себя офигенный гаджет. И вообще, что если сравнивать, то эти продукты можно сравнить с айфонами в смартфонном мире по своей продуманности и количеству инноваций. Тут уж и я не удержалась от любопытства. А вдруг, правда?

Dyson V10 Absolute приехал к нам в довольно крупной коробке. Нет, она конечно же, меньше тары для обычных пылесосов, но я ждала большей миниатюрности. Однако на самом деле по своим размерам гаджет себя полностью оправдал. Оказывается, внутри коробки много картона, защищающего составные части от транспортировочных неприятностей. Все вытащили, разложили на полу — ну чистой воды мальчишеская игрушка. Выглядит очень круто и солидно, много деталей, чтобы можно было пособирать. Да и вообще, по внешнему виду — фантастика. Ладно, мне тоже такое по душе. Ставим Dyson V10 Absolute первый лайк.















На распаковку и сборку ушло совсем немного времени. Даже с учетом любопытства и желания все поразглядывать — минут 10, не больше. Посмотрела сборочный процесс, и уверена, что даже одинокая леди в компании пары любознательных котиков с этой задачей справится. Ошибиться что куда вставлять точно не получится, все насадки более-менее понятны в своих сценариях использования. Как зарядить пылесос перед первым использованием тоже ясно, ну а на самом корпусе только кнопка под пальцем для старта и переключатель мощности. За легкую сборку и простой старт пылесос заслужил свой второй лайк.

Когда устройство полностью собрано, тут уже никак не получается сохранять спокойствие и делать вид, что сперва никакого интереса к тест-драйву у меня не было. По тому как солидно и мощно выглядит этот продукт, сразу начинаешь ждать, что действительно уборка в квартире заиграет новыми красками и мы еще поборемся за то, кто же будет этим заниматься. Ну что, пора пробовать? Для начала мы поставили основную щетку — которая щетинистая и с моторчиком — и просто походили по квартире, прицениваясь, где и что надо будет пропылесосить на пробу. Первое впечатление — Dyson V10 Absolute достаточно легкий и очень манёвренный. Если с обычным пылесосом мне тяжеловато, то здесь проблем точно не будет, даже если затеять генеральную уборку. Мобильность и удобство использования девушками дают пылесосу третий лайк.







С самым интересным и показательным местом для уборки мы определились довольно быстро. Это коврик в спальне перед кроватью, где корги Баньмиха регулярно валяется и оставляет просто невероятное количество шерсти. Вычищать ее сложно и очень бесит, что делать это приходится регулярно. А Dyson V10 Absolute справился буквально с одного прохода на средней мощности. Ковёр аж поменял цвет, настолько много шерсти с него собрал пылесос! Конечно, немного шерсти на нем еще осталось, но вы уж извините — и так ковёр стал почти идеально чистым одним движением руки. Пройтись по нему еще 1-2 раза, и будет как новый. В принципе, на этом моменте текст можно было бы и заканчивать. Просто посмотрите на разницу до и после на фотографиях, и сами поймёте, что мы влюбились в этот пылесос. Результат такой, будто мы попали в магазин на диване, где все происходит будто по волшебству идеально. Только мы не в телевизоре, а у себя дома и своими же руками смогли добиться невероятного эффекта от пылесоса. Качество уборки — четвёртый лайк с первых же секунд.

Ладно, я решила: текст бросать все-таки не буду. Про пылесос есть еще что рассказать. С основной щеткой Dyson V10 Absolute покатался по всей квартире, собрал нереальное количество пыли, мусора и шерсти. Нам даже пришлось несколько раз вытряхивать контейнер для пыли, хотя его нельзя назвать маленьким. Кстати, система выброса очень прикольная, все вылетает прямо в мусорный пакет или ведро и не надо таскать по квартире открытые емкости с пылью. В итоге пол стал заметно чище. По крайней мере, точно чище, чем после обычного пылесоса. Ну, а про ковры и мягкую мебель даже говорить не буду, с Dyson V10 Absolute все получило вторую жизнь.









Следующим этапом уборки стало тестирование дополнительных насадок. Для этого мы убрали трубу и сделали Dyson V10 Absolute ручным пылесосом. Точнее, это для меня он стал ручным пылесосом, а мой молодой человек внезапно разглядел в нем что-то типа бластера или лазерной пушки — ну, и после такого его было не оторвать. Кто бы мог подумать, что он так заинтересуется изучением того, до каких ещё поверхностей можно добраться с пылесосом. Маленькой моторизированной щеткой мы почистили кухонные стулья и мягкую мебель. Щелевой насадкой прошлись между диванными подушками. Щеткой с мягкой щетиной почистили клавиатуру планшета, что в общем-то не требовалось, но раз сайт Дайсона говорит о таком применении этой насадки — пришлось попробовать. Комбинированной насадкой прошлись по всяким поверхностям типа полочек, дверей и так далее. Закончили, выдохнули — и как будто бы даже в квартире стало легче дышать.

В итоге в Dyson V10 Absolute нам понравилось абсолютно все. Конечно, хотелось бы еще испытать самую продвинутую модель (неужели там еще круче?), но в целом мы полностью довольны и этой. Чтобы не перехваливать, отмечу пару маленьких недостатков. В режиме турбо пылесос работает всего несколько минут. Захотелось с максимальной мощностью вычистить ковры? Делать это придётся отдельно от остальной уборки, потому что после режима турбо пылесос надо отправлять на подзарядку. Ещё показалось странным, что когда ты берёшь его в руку — почти всегда случайно жмёшь кнопку включения. Пару раз из-за этого мы пугались, так что надо как-то приноровиться. В остальном же Dyson V10 Absolute действительно изменил наше представление о том, какой легкой и приятной бывает уборка, как быстро можно очистить ковры даже после такого шерстистого животного как корги и сколько новых мест для использования пылесоса дают трансформация в ручной режим без трубки и дополнительные насадки. В общем, мы с восторге и уже приняли решение, что обязательно должны стать обладателем такого потрясающего гаджета.

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