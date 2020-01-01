OMEN Tempest Cooling — та самая система охлаждения, которая дала возможность использовать в относительно тонком и легком ноутбуке такие мощные компоненты как процессор Intel Core i7-10750H и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060. И даже после многочасовой игры во что-нибудь очень требовательное, производительность не будет существенно падать, а температура корпуса не выйдет за комфортные для тактильных ощущений пределы.

Сами инженеры эту технологию называют революционной. И это действительно так, поскольку за счет трехсторонней вентиляции и движения воздушного потока сразу в пяти направлениях, OMEN 15 (2020) мы можем назвать одним из самых мощных, но при этом достаточно тихим и не слишком горячим игровым ноутбуком.

А если захочется максимально нагрузить OMEN 15 (2020) и поставить перед ним практически из ряда вон выходящую задачу для мобильного гейминга — тогда скачивайте Control и включайте в настройках поддержку RTX и DLSS. Вы сможете оценить все прелести гейм-дизайна и действительно впечатляющую мощность ноутбука в одном из самых технологичных шутеров.