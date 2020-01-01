ГРАФИКА01
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q — это мобильная видеокарта класса middle+. Она идентична настольной карте RTX 2060, но для функционирования в мобильном формате, работает на сниженных частотах (-30%) и имеет меньшее энергопотребление (80-90 Вт в ноутбуках против 160 Вт на десктопах). С учетом производительности, RTX 2060 считается отличным вариантом для комфортных игр в 1080p, преимущественно с высокими параметрами графики.
Отдельно стоит отметить поддержку топовой игровой технологии RTX, это трассировка лучей в реальном времени. А чтобы не потерять в частоте кадров, в работу включается NVIDIA DLSS — сглаживание с алгоритмами глубокого обучения, что улучшает производительность и качество графики благодаря использованию специализированных тензорных ядер.. Мощности карты обеспечивает чип TU106, который производится по 12-нм техпроцессу и обладает поддержкой технологий Deep Learning Super Sampling (DLSS) и Real-Time Ray Tracing (RTRT).
ПРОЦЕССОР02
Intel Core i7-10750H — это высокопроизводительный шестиядерный процессор семейства Comet Lake, поступивший в продажу во втором квартале 2020 года. Рабочая частота составляет от 2.6 до 5.1 ГГц (при нагрузке на все ядра — до 4.3 ГГц), заявлена обработка до 12 потоков. Процессор производится по 14 нм техпроцессу. Сама по себе архитектура Comet Lake аналогична Coffee Lake со всеми особенностями того поколения.
Из нового стоит отметить увеличенные частоты, а также поддержку оперативной памяти DDR4-2933. TDP составляет 45 Вт, потому процессор подходит только для ноутбуков с действительно эффективной системой охлаждения. В противном случае, потолок мощности может оказаться не в самом процессоре, а в способности продукта в целом отводить вырабатываемое тепло.
ОХЛАЖДЕНИЕ03
OMEN Tempest Cooling — та самая система охлаждения, которая дала возможность использовать в относительно тонком и легком ноутбуке такие мощные компоненты как процессор Intel Core i7-10750H и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060. И даже после многочасовой игры во что-нибудь очень требовательное, производительность не будет существенно падать, а температура корпуса не выйдет за комфортные для тактильных ощущений пределы.
Сами инженеры эту технологию называют революционной. И это действительно так, поскольку за счет трехсторонней вентиляции и движения воздушного потока сразу в пяти направлениях, OMEN 15 (2020) мы можем назвать одним из самых мощных, но при этом достаточно тихим и не слишком горячим игровым ноутбуком.
А если захочется максимально нагрузить OMEN 15 (2020) и поставить перед ним практически из ряда вон выходящую задачу для мобильного гейминга — тогда скачивайте Control и включайте в настройках поддержку RTX и DLSS. Вы сможете оценить все прелести гейм-дизайна и действительно впечатляющую мощность ноутбука в одном из самых технологичных шутеров.