Дизайн01
Корпус достаточно тонкий и легкий, в сложенном состоянии толщина не превышает 2,5 см, а масса – 2,5 кг. OMEN 15-en0038ur (2020) комфортно носить с собой, когда нужен универсальный ноутбук для работы и развлечений. Качество материалов высокое, сборка идеальная. Единственное, черный матовый пластик достаточно маркий. С точки зрения эстетики большой плюс в том, что OMEN 15 (2020) не относится к ноутбукам с подчеркнуто агрессивным дизайном корпуса. Его игровая принадлежность прослеживается в мелочах типа перфораций над клавиатурой и шрифте кнопок, глянцевом названии модели справа от тачпада, эффектном логотипе-хамелеоне на крышке. Но все это вместе выглядит стильно, неброско и дорого. Как следствие, мы получаем универсальный дизайн как для рабочего использования, так и для развлечений.
Клавиатура, тачпад, динамики, камера02
Несмотря на игровое позиционирование ноутбука и специфический шрифт на клавишах, клавиатура отлично себя показала при работе с большими объемами текста, что в очередной раз говорит об универсальности OMEN 15 (2020). Тактильные ощущения приятные за счет использования пластика с покрытием софт-тач, ход клавиш достаточный, нет избыточного шума при печати. В зависимости от модели, подсветка может быть красной, либо настраиваемой через приложение OMEN Gaming Hub 4-зонной (правая, средняя, левая, WASD зоны). Тачпад достаточно крупный, его рабочая поверхность составляет 115х64 мм. Поверхность выполнена из софт-тач пластика и поддерживает управление жестами несколькими пальцами. Нижние углы имитируют кнопки мышки. Играть, как и на любом тачпаде, будет проблематично, зато он очень комфортный для работы из-за большого размера и хорошей чувствительности. Всегда иметь с собой мышку не обязательно.
За настройку динамиков традиционно отвечают эксперты датского премиального аудиопроизводителя Bang & Olufsen. Два динамика расположены на боковых гранях. Уровень громкости стандартный, но качество звучания в целом высокое. Играть, слушать музыку и смотреть фильмы будет комфортно даже без подключения наушников или внешней акустики. Управлять настройками можно через фирменное приложение OMEN Audio Control. А вот про камеру для видеосвязи сказать особо нечего, тут установлена базовая вебка с разрешением 720p. Достаточно, чтобы общаться в Zoom и других приложениях.
Порты для подключения устройств03
Некоторые производители даже в массивных игровых решениях сокращают количество доступных портов, отдавая предпочтения минимальному набору только самых современных разъемов. В случае с OMEN 15 (2020) такой проблемы нет, инженеры предусмотрели возможность подключения всей необходимой периферии, причем сделано это даже с запасом. На левой стороне находится разъем для зарядки от 200-ватного блока питания, RJ-45 для подключения проводного интернета, выход HDMI 2.0a для вывода изображения на телевизоры или мониторы, разъем USB 3.2 Type-A, комбинированный вход 3.5 мм для подключения гарнитуры, а также слот для чтения карточек памяти формата SD. На правой грани расположены еще два разъёма USB 3.2 Type-A, выход Mini DisplayPort для подключения мониторов и проекторов, а также один USB 3.2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4. Все разъемы USB и USB Type-C поддерживают технологию HP Sleep and Charge — зарядку внешних устройств, когда ноутбук находится в режиме сна или гибернации, в том числе при закрытой крышке.
Время автономной работы04
OMEN 15 (2020) комплектуется 6-элементным литий-ионным аккумулятором, емкости которого хватает до 8 часов работы с браузером, документами, для просмотра видео, общения в соцсетях при выборе экономичного режима в OMEN Gaming Hub. Это хороший показатель для случаев, когда ноутбук нужно взять с собой для использования за пределами дома и офиса, либо в поездку. Учитывая производительную начинку, запас автономности отличный и хорошо подходит для рабочих задач. Неплохие показатели также и в игровом режиме, когда не подключено питание. В таком сценарии производительность OMEN 15 (2020) повышается, но остается разумно ограниченной по сравнению с мощностью работы от зарядного устройства. Пользователь может рассчитывать примерно на полтора часа игр, например, когда хочется запустить какой-нибудь платформер типа Ori and the Will of the Wisps или погонять в Forza Horizon 4. Управлять балансом производительности и автономности можно в приложении Omen Gaming Hub, выбрав один из трех профилей:
- По умолчанию — в этом случае ноутбук автоматически управляет производительностью и системой охлаждения
- Комфортный – для работы и других повседневных задач, когда допускается пониженная производительность и нет потребности с повышении мощности системы охлаждения
- Производительность – для игр, когда нужна максимальная возможная мощности системы и системы охлаждения
Активное охлаждение, нагрев корпуса и шум вентиляторов05
В OMEN 15 (2020) была значительно переработана система охлаждения (потенциально одно из самых проблемных мест в игровых ноутбуках) и теперь в плане отвода избыточного тепла эта модель одна из лучших на рынке. Технология OMEN Tempest Cooling с трехсторонней вентиляцией и движением воздушного потока в пяти направлениях обеспечивают более чем достаточное охлаждение даже для самых производительных конфигураций. Во время стресс-тестов температура корпуса не превышает комфортных показателей и составляет менее 50 градусов, а главное, даже при продолжительной нагрузке нет проблемы падения производительности из-за перегрева.
В плане шума ноутбук тоже показал себя с очень хорошей стороны. В обычном режиме, то есть при работе с браузером, документами, просмотре видео громкость системы охлаждения колеблется между 30-35 дБ (ее практически не слышно), а при максимальной мощности чуть превышает 50 дБ, что тоже очень хороший показатель на фоне большинства игровых моделей. Инженерам компании удалось качественно улучшить системы охлаждения по сравнению с прошлым поколением, и теперь OMEN Tempest Cooling представляет собой одно из лучших решений на рынке.
Производительность06
В топовой конфигурации OMEN 15 (2020) оснащается 6-ядерным процессором 10 поколения Intel® Core™ i7 10750Н, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX2070, до 32 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD-накопителем емкостью до 1 ТБ. С учетом мощной системы охлаждения OMEN Tempest Cooling общая производительность получается близка в настольным игровым решениям. Такие игры как Far Cry New Dawn, Metro Exodus, Gears 5 и Forza Horizon 4 при максимальных настройках графики будут выдавать высокую частоту кадров. И даже в требовательном и технологичном шутере Control при включенном RTX и DLSS производительности будет достаточной для 60 FPS. Впрочем, даже если выбрать более доступную конфигурацию OMEN (2020), вы все равно получите мощное решение для игр без ограничений.
Что в итоге07
OMEN 15 (2020) — это не просто мощный игровой ноутбук, который в максимальной конфигурации вполне способен конкурировать с геймерскими десктопами. Эту модель отличает сдержанный дизайн, удобная клавиатура, хорошая автономность, эффективное охлаждение. Как следствие, ноутбук можно брать в качестве рабочей станции, когда нужна высокая мощности для работы над ресурсоемкими проектами или просто в качестве универсального решения для работы и развлечений. OMEN 15 (2020) уместно смотрится как в офисе, когда нужно работать с документами или творческими проектами, так и дома, когда вы захотите получить от него максимум мощности для самых требовательных и современных игр.