Несмотря на игровое позиционирование ноутбука и специфический шрифт на клавишах, клавиатура отлично себя показала при работе с большими объемами текста, что в очередной раз говорит об универсальности OMEN 15 (2020). Тактильные ощущения приятные за счет использования пластика с покрытием софт-тач, ход клавиш достаточный, нет избыточного шума при печати. В зависимости от модели, подсветка может быть красной, либо настраиваемой через приложение OMEN Gaming Hub 4-зонной (правая, средняя, левая, WASD зоны). Тачпад достаточно крупный, его рабочая поверхность составляет 115х64 мм. Поверхность выполнена из софт-тач пластика и поддерживает управление жестами несколькими пальцами. Нижние углы имитируют кнопки мышки. Играть, как и на любом тачпаде, будет проблематично, зато он очень комфортный для работы из-за большого размера и хорошей чувствительности. Всегда иметь с собой мышку не обязательно.

За настройку динамиков традиционно отвечают эксперты датского премиального аудиопроизводителя Bang & Olufsen. Два динамика расположены на боковых гранях. Уровень громкости стандартный, но качество звучания в целом высокое. Играть, слушать музыку и смотреть фильмы будет комфортно даже без подключения наушников или внешней акустики. Управлять настройками можно через фирменное приложение OMEN Audio Control. А вот про камеру для видеосвязи сказать особо нечего, тут установлена базовая вебка с разрешением 720p. Достаточно, чтобы общаться в Zoom и других приложениях.