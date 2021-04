OMEN 15 (2020) комплектуется 6-элементным литий-ионным аккумулятором, емкости которого хватает до 8 часов работы с браузером, документами, для просмотра видео, общения в соцсетях при выборе экономичного режима в OMEN Gaming Hub. Это хороший показатель для случаев, когда ноутбук нужно взять с собой для использования за пределами дома и офиса, либо в поездку. Учитывая производительную начинку, запас автономности отличный и хорошо подходит для рабочих задач. Неплохие показатели также и в игровом режиме, когда не подключено питание. В таком сценарии производительность OMEN 15 (2020) повышается, но остается разумно ограниченной по сравнению с мощностью работы от зарядного устройства. Пользователь может рассчитывать примерно на полтора часа игр, например, когда хочется запустить какой-нибудь платформер типа Ori and the Will of the Wisps или погонять в Forza Horizon 4. Управлять балансом производительности и автономности можно в приложении Omen Gaming Hub, выбрав один из трех профилей:

- По умолчанию — в этом случае ноутбук автоматически управляет производительностью и системой охлаждения

- Комфортный – для работы и других повседневных задач, когда допускается пониженная производительность и нет потребности с повышении мощности системы охлаждения

- Производительность – для игр, когда нужна максимальная возможная мощности системы и системы охлаждения