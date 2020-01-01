В самой мощной версии OMEN 15 (2020) комплектуется процессором Intel® Core™ i7 10-го поколения, графической системой NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER с технологией Max-Q, 32 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD-накопителем емкостью до 1 ТБ. Такой конфигурации хватает, чтобы говорить о развлечениях без существенных ограничений из-за форм-фактора ноутбука. К тому же, благодаря продуманной и очень эффективной системе охлаждения у OMEN 15 (2020) нет проблем с перегревом даже на длинной дистанции.

OMEN 15 (2020) станет отличным выбором для киберспортивных дисциплин, самых требовательных и свежих игр. А владельцы консолей, которые не часто играют на ноутбуке и выбрали его преимущественно в качестве рабочей станции, оценят возможность время от времени отдохнуть от работы за играми из подписки Microsoft GamePass. Все доступные там игры пойдут на OMEN 15 (2020) с максимальным или близким к максимальному качеством графики.