ИГРАТЬ СЕРЬЕЗНО01
В самой мощной версии OMEN 15 (2020) комплектуется процессором Intel® Core™ i7 10-го поколения, графической системой NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER с технологией Max-Q, 32 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD-накопителем емкостью до 1 ТБ. Такой конфигурации хватает, чтобы говорить о развлечениях без существенных ограничений из-за форм-фактора ноутбука. К тому же, благодаря продуманной и очень эффективной системе охлаждения у OMEN 15 (2020) нет проблем с перегревом даже на длинной дистанции.
OMEN 15 (2020) станет отличным выбором для киберспортивных дисциплин, самых требовательных и свежих игр. А владельцы консолей, которые не часто играют на ноутбуке и выбрали его преимущественно в качестве рабочей станции, оценят возможность время от времени отдохнуть от работы за играми из подписки Microsoft GamePass. Все доступные там игры пойдут на OMEN 15 (2020) с максимальным или близким к максимальному качеством графики.
ИГРАТЬ ГДЕ УГОДНО02
Важное преимущество игрового ноутбука по сравнению со стационарным компьютером — возможность комфортно перемещаться по квартире, чтобы играть, работать и смотреть видео в любом месте. При питании от аккумулятора немного снижается производительность системы, однако на фоне общей мощности OMEN 15 (2020) это практически незаметно, зато обеспечивает лучшие показатели автономности. А в целом, требующие мобильности задачи, как правило, менее ресурсоемкие
Например, если говорить об играх, наверняка когда-то вам захочется запустить что-то сидя на диване или развалившись на кровати. Едва ли при этом захочется брать в руки мышку и начинать серьезную игровую сессию, а вот приключенческие игры или платформеры при этом будут в самые раз. За примерами далеко ходить не надо, в таком формате мы поиграли в прекрасную Ori and The Blind Forest — и были очень довольны OMEN 15 (2020). Корпус не нагревается до некомфортной температуры, эргономика тандема клавиатуры и тачпада отличная, встроенного аккумулятора хватает более чем на час игры. А дальше всегда есть шанс взять адаптер питания или вернутся к игре уже за столом.
РАБОТАТЬ03
Впрочем, игровой ноутбук не всегда покупают только для игр. Распространенный сценарий использования моделей этого класса — необходимость мобильной работы с самыми ресурсоемкими задачами типа видеомонтажа с профессиональной покраской роликов, создания эффектов, 3D-моделирования, редактирования масштабных CAD-чертежей, написания и аранжировки треков и подобных. Благодаря мощнейшим процессорами, дискретным видеокартам и продуманному охлаждению игровые ноутбуки способны выступать в качестве рабочих станций, однако при этом всегда есть одна важная оговорка. Это дизайн.
Аудитории геймеров и профессионалов, нуждающиеся в мощных ноутбуках, очень по-разному представляют себе идеальную продуктовую эстетику. Первых интересуют броские ноутбуки с агрессивными дизайном и обилием эффектных подсветок, вторые всегда отдадут предпочтение неброским классическим решениям в плане декоративных элементов. В этом плане OMEN 15 (2020) представляет собой тот редкий случай, когда удается найти компромисс для всех заинтересованных сторон. С одной стороны тут четкая геометрия без сложных форм и сдержанный черный цвет корпуса, а в то же время есть настраиваемая RGB-подсветка клавиатуры, перфорация с геометрическим узором, заметный ромб-хамелеон на крышке.