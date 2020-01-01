Если вы ждали знак, чтобы ворваться в мир серьезного гейминга — вот он
OMEN 15 (2020)
Лучшие технологии в компактном корпусе
Лучшие технологии в компактном корпусе
Красивый, мощный и прекрасно оснащенный OMEN 15-ek0039ur станет отличным выбором для игр и ресурсоемких задач. У него тонкий и легкий корпус, продуманная эргономика, качественный экран и полный набор всех нужных разъемов для подключения периферии. Рассказываем главное, что нужно знать об этом ноутбуке.
Знак силы.
В центре внимания
OMEN 15 (2020) обладает сдержанной элегантностью. В нем нет кричащих и слишком агрессивных декоративных элементов, но с первого взгляда угадывается выдающаяся игровая производительность. Лаконичный корпус с четкими прямыми линиями, симметрия элементов, практичные и тактильно приятные материалы — все это про него. И экстерьер OMEN 15 (2020) делает его подходящим не только для геймеров, но также и в качестве рабочей станции для тех, кому нужна огромная мощность в портативном корпусе. А ключевым элементом декора стал ромб в расцветке хамелеон, который занимает центральное место на корпусе.
Быстрый отклик, правильные цвета, высокая частота. Все это про дисплей
Характеристики тонкорамочного дисплея OMEN 15 (2020) подобраны так, чтобы получить максимальные впечатления от игр. Используется быстрая матрица, изготовленная по технологии IPS с максимальными углами обзора, высокой контрастностью, хорошим запасом яркости и заводской калибровкой, обеспечивающей правильную цветопередачу с минимальными отклонениями от стандарта. Добавьте к этому быстрое время отклика и частоту обновления до 300 Гц, чтобы получить идеальное игровое решение.
Выдающаяся производительность и оптимальная конфигурация
В самой мощной версии OMEN 15 (2020) комплектуется процессором Intel® Core™ i7 10-го поколения и графической системой NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER с технологией Max-Q5, 32 ГБ оперативной памяти и быстрым накопителем SSD емкостью 1 ТБ. Вместе это обеспечивает выдающееся быстродействие для самых требовательных игр и ресурсоемких задач. Играете без фанатизма или ограничены в бюджете? Это не повод отказываться от OMEN 15 (2020). Ноутбук также доступен и в более демократичных конфигурациях с процессорами Intel® Core™ i5, AMD Ryzen 5 и Ryzen 7и накопителями меньшей емкости.посмотреть все конфигурации и характеристики
Будет жарко, но вы это не почувствуете. OMEN Tempest Cooling
OMEN Tempest Cooling — новейшая разработка инженеров HP. А еще это одна из самых эффективных систем теплоотведения для портативных игровых устройств. Забудьте о падении мощности при продолжительной нагрузке и некомфортной температуре корпуса. Максимально открытая конструкция с трехсторонней вентиляцией и движением воздушного потока в пяти направлениях обеспечивает стабильную производительность и эффективное охлаждение в любых ситуациях.
Что нужно подключить
к игровому ноутбуку?
Возможно всё и даже больше
к игровому ноутбуку?
Возможно всё и даже больше
OMEN 15 (2020) оснащен портами практически для любой периферии, начиная скоростными USB и Thunderbolt, заканчивая RJ-45 и редким для ноутбуков Mini DisplayPort. Количество разъемов здесь превосходит даже самые смелые ожидания. А еще поддерживается технология HP Sleep and Charge, когда на подключенные устройства подается питание даже при закрытой крышке ноутбука. OMEN 15 (2020) — тот редкий случай, когда компактный и лаконичный корпус не заставляет идти на компромиссы в вопросах функциональности.
- 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с (HP Sleep and Charge)
- 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона (DTS: X® Ultra)
- 1 интерфейс Thunderbolt™ 3 (скорость передачи данных 40 Гбит/с) с разъемом SuperSpeed USB Type-C® со скоростью передачи данных 10 Гбит/с (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge)
- 1 разъем RJ-45
- 1 разъем HDMI 2.0а
- 1 разъем
Mini DisplayPort™
- 1 универсальный разъем питания переменного тока
- Многоформатное устройство считывания карт памяти SD
- 2 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с