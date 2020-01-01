Будет жарко, но вы это не почувствуете. OMEN Tempest Cooling

OMEN Tempest Cooling — новейшая разработка инженеров HP. А еще это одна из самых эффективных систем теплоотведения для портативных игровых устройств. Забудьте о падении мощности при продолжительной нагрузке и некомфортной температуре корпуса. Максимально открытая конструкция с трехсторонней вентиляцией и движением воздушного потока в пяти направлениях обеспечивает стабильную производительность и эффективное охлаждение в любых ситуациях.