Собери
свой
OMEN 15
Как насчет того, чтобы ворваться в игровой мир вместе с ноутбуком OMEN 15? Если вы вдруг пропустили, мы подробно рассказывали об устройстве в нашем обзоре и рассматривали сценарии применения.
Настало время собрать свой OMEN! Для этого мы придумали для вас целый квест. Правила просты, чтобы получить шанс выиграть ноутбук: собирай пазлы, заполняй шкалу опыта, находи скрытые символы в описании технологий и собирай из них секретный ключ для доступа к бонусному уровню, в котором тебя ждут три мини-квеста. Не забудь авторизоваться на сайте, чтобы не потерять прогресс прохождения. Мы разыграем ноутбук OMEN 15 среди победителей, заполнивших шкалу на 100 процентов. Для этого проходи наш квест целиком!
XP __ 60%
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Технология OMEN
Tempest Cooling
Tempest Cooling
Мощное охлаждение обеспечивает технология OMEN Tempest Cooling. Даже в самых тяжелых матчах она не даст твоим рукам вспотеть. Трехсторонняя вентиляция и движение воздушного потока в пяти направлениях обеспечат максимальную производительность и великолепное охлаждение даже в самых горячих и напряженных сражениях.
XP __ 60%
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дисплей
Больше никаких задержек и лагов в многопользовательских баталиях. OMEN 15 оснащен дисплеем с тонкими рамками, частотой обновления до 300 Гц и разрешением Full HD 1080p. Всё это обеспечивает четкую и комфортную картинку для игрового процесса.
XP __ 60%
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Nvidia RTX
Забудьте об ограничениях! В компактном корпусе OMEN 15 уместилась графика NVIDIA GeForce RTX 30хх серии. Видеокарта обеспечит высокий уровень производительности и стабильный FPS в актуальных игровых проектах. Её производительность органично дополняют мощные процессоры Intel Core i7 или Ryzen 7, которые позволяют сделать корпус ноутбука наиболее тонким.
XP __ 60%
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OMEN GAMING HUB
OMEN Gaming Hub поможет воплотить смелые идеи и реализовать весь ваш потенциал на пути к победе. Это настоящий центр управления полётами в игровые миры, который позволяет управлять производительностью системы и подсветкой, следить за основными показателями и устанавливать максимальный сетевой приоритет для вашей игры с помощью усилителя сети.
XP __ 60%
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Акустика
Bang & Olufsen
Bang & Olufsen
Качественное и мощное звучание позволяет максимально погрузиться в виртуальные миры. Акустика OMEN 15 прошла профессиональную настройку специалистами компании Bang & Olufsen. Система состоит из двух динамиков с поддержкой технологии HP Audio Boost, а управлять её настройками можно через фирменное приложение OMEN Audio Control.
XP __ 0%
БОНУС УРОВЕНЬ
Ты в одном шаге от доступа к розыгрышу. Если хочешь увеличить свои шансы на победу — выполни эти три мини-квеста. Они позволят заполнить шкалу опыта до 100%.
Настало время проверить твою внимательность. В пазлах мы спрятали секретные символы, из которых складывается кодовое слово, открывающее доступ
к бонусному уровню.
к бонусному уровню.
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+5% ХР
Подписаться на паблик iG в ВК
+5% ХР
Поздравляем!
Все испытания пройдены, осталось запастись терпением и дождаться розыгрыша OMEN 15.на главную