Собери

свой

OMEN 15

Как насчет того, чтобы ворваться в игровой мир вместе с ноутбуком OMEN 15? Если вы вдруг пропустили, мы подробно рассказывали об устройстве в нашем обзоре и рассматривали сценарии применения.

Настало время собрать свой OMEN! Для этого мы придумали для вас целый квест. Правила просты, чтобы получить шанс выиграть ноутбук: собирай пазлы, заполняй шкалу опыта, находи скрытые символы в описании технологий и собирай из них секретный ключ для доступа к бонусному уровню, в котором тебя ждут три мини-квеста. Не забудь авторизоваться на сайте, чтобы не потерять прогресс прохождения. Мы разыграем ноутбук OMEN 15 среди победителей, заполнивших шкалу на 100 процентов. Для этого проходи наш квест целиком!