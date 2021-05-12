





Компания Samsung объявила о старте продаж обновленной линейки интерьерных холодильников Bespoke. Приобрести их можно в официальном интернет-магазине Samsung и в магазинах партнёров бренда по рекомендованной розничной цене от 62 990 рублей за модуль холодильника высотой 1,85 м без панелей.По 28 мая 2021 на официальном сайте Samsung действует спецпредложение. При заказе модуля можно получить в подарок пылесос Samsung Jet 70 Turbo или микроволновую печь Bespoke, а при заказе двух модулей холодильника можно получить интерьерный телевизор Samsung The Frame 32".В этом году в линейке Bespoke появились новые решения — двухкамерные модели с нижней морозильной камерой высотой 1,85 м и 2,03 м. Их панели были дополнены новыми решениями: графитовый цвет в текстуре металл и небесно-голубой цвет в текстуре матовое стекло. Панели крепятся к устройству, их можно менять в зависимости от дизайна помещения и желания владельца. Модули дополняют друг друга и соединяются при помощи стыковочного набора.Холодильники оснащены зоной с изменяемой температурой, которая позволяет установить 2 разных параметра в одном отделении и при помощи разделителя Flex Divider регулировать пространство обеих частей. Полку-трансформер 2-step Fold Shelf можно сдвинуть, уменьшив вполовину, или сложить, освободив место для объемных блюд. Конструкция многофункциональной полки Rack & Shelf позволяет использовать её для хранения продуктов питания и бутылок — особая поверхность фиксирует их в горизонтальном положении. Зона Humidity Fresh+ поддерживает уровень влажности до 80% для сохранения свежести овощей и фруктов.