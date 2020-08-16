К обустройству кухни стоит отнестись с большей ответственностью, чем к любой другой комнате в доме.

Тут важно все: хорошее освещение, чтобы комфортнее было готовить, качественные приборы, чтобы удобнее ими пользоваться и чтобы они не пахли, распределение еды, чтобы она не занимала много места и не испортилась.

Собрали для вас самые практичные лоты для кухни с AliExpress. Они точно облегчат вам жизнь, если вы найдете им применение.

Портативная соковыжималка

Цена: 1517 руб. вместо 2408 руб.

Удобный прибор для приготовления мясного фарша, сухого измельчения и выжимания сока. Он портативный, поэтому вы можете использовать его в любой части кухни.

Емкость прибора — 350 мл, зарядка магнитная, приготовление за 30 секунд. Материал корпуса — пищевой АБС-пластик.

Из отзывов: Довольно мощный малыш. Замороженную клубнику, бананы, другие фрукты превращает легко в шейк. Лёд не взял, но я и не надеялась. Орехи без проблем. Кофе, думаю, при желании тоже можно. Не выключается каждые 30 секунд. Читала подобное о другом блендере похожем, так вот этот так не делает. Сколько надо, столько и крутит. Заряжается довольно быстро.

Держатель ножа

Цена: 159 руб. вместо 212 руб.

С этим аксессуаром для кухни резать овощи и фрукты будет удобнее, оптики окажутся одинаковой толщины. Кладете их и проводите ножом, направление которого задает сам держатель.

Кроме того, он сводит к минимуму вероятность порезаться. Придерживать продукты второй рукой не нужно. Также держатель можно использовать в качестве щипцов — класть или снимать еду с горячих поверхностей.

Из отзывов: Интересная и удобная штука, подходит не только для помидоров. В общем, довольна.

Подставка для нарезания хлеба

Цена: 596 руб. вместо 677 руб.

То же самое. Более удобно и менее травмоопасно — ломтики получатся одинаковыми, а придерживать хлеб рукой не нужно.

Материал корпуса — пластик, размеры — 16 х 15 х 14,5 см. Нож в комплекте не идет.

Автоматический штопор

Цена: 1308 руб.вместо 1868 руб.

Прибор, с которым вы откроете вино без усилий. Просто зажмите кнопку, и он сам вытащит пробку — вы не напряжетесь, не получите травму, не испачкаете и не разрушите помещение. Работает штопор на батарейках.

Щетка для чистки рыбы

Цена: 102 руб. вместо 266 руб.

Избавитесь от чешуи быстро и без усилий. Просто проводите ей против нее.

Прибор органично впишется в интерьер вашей кухни. Его цвет — серо-белый, нейтральный, не привлекает лишнего внимания. Щетка выполнена в форме рыбы.

Из отзывов: Попробовала в деле. Чистила сазана. Действительно собирает чешую в контейнер. Чистит хорошо, несмотря на то,что вся пластиковая. Удобная штука в хозяйстве.

Распылитель масла

С пульвелизатором вы точно рассчитаете нужное количество растительного масла и равномерно распределите его по блюду без необходимости перемешивать.

Емкость — 100 мл, материалы — стекло и нержавеющая сталь. Распылитель прозрачный, вы увидите сколько масла в нем осталось.

Из отзывов: После получения помыла, высушила, налила масло и чудо! Оно пшикается, не струёй, а именно распыляется. Замечательная вещь, в хозяйстве просто необходима.

Дуршлаг для любой кастрюли

Цена: 375 руб. вместо 395 руб.

Его не нужно держать рукой, он крепится на кастрюлю. От вас требуется лишь слить из нее воду. Так, шанс обжечься минимален.

Материал — силикон, размеры — 22 х 9 х 5 см, цвета два — красный или зеленый. Подходит для мытья в посудомоечной машине. Гибкий, поэтому при хранении его можно скрутить, и он не займет много места.

Из отзывов: мой уже второй. Купил столько, что это топ.

Приспособление для очистки кукурузы

Цена: 369 руб. вместо 534 руб.

Ручной строгальный станок. Размер регулируется, поэтому прибор подойдет почти любому плоду. Лезвие выполнено из нержавеющей стали.

Из отзывов: кукурузу шелушит отлично! Я довольна!

Вакууматор еды

Цена: 1629 руб. вместо 3701 руб.

С этой штукой еда не утратит свежесть после открытия упаковки. Создайте с ее помощью новую, в такую не попадет воздух, и еда не испортится.

Условно, открыл колбасу, убрали в упаковку с помощью вакууматора, и она в новой полноценной упаковке. В комплекте идут 10 пакетов, длина уплотнения — 30 см.

Из отзывов: Опробовали машинку в деле. Остались очень довольны. Такой маленький, но удаленький. Даже дочка вчера попробовала. Было интересно, и все просто. В коробочке шли к нему пакетики двух размеров по 5 штук и специальный ножик для удобного обрезания. Занимает мало места. Смотрится очень стильно.

Магнитный держатель для бутылки

Цена: 947 руб. вместо 1053 руб.

Скорее эффектно, чем практично. С помощью этой штуки в холодильнике вы можете закрепить на магнит бутылки с металлическими крышками.

Впрочем, их можно и поставить на полку. Но выглядит необычно, ваши гости точно удивятся.

Кухонный светильник

Цена: от 625 руб. вместо 893 руб.

Дополнительное освещение для кухни, с которым готовить будет комфортнее. Крепится на нижнюю сторону шкафа, то есть над раковиной или разделочной доской.

Включаются и отключаются автоматически, спасибо датчику движения. Расстояние обнаружения — 2-5 см, длина — 30-50 см на выбор, цвет — теплый или холодный белый.

Из отзывов: Очень компактные и удобные. Смотрится классно. Но для первого разъема нужно сверло. Лучше провод разрезать и засверлиться тонким сверлом, а потом внутри шкафчика на изоленту соединить.





