К обустройству кухни стоит отнестись с большей ответственностью, чем к любой другой комнате в доме.
Тут важно все: хорошее освещение, чтобы комфортнее было готовить, качественные приборы, чтобы удобнее ими пользоваться и чтобы они не пахли, распределение еды, чтобы она не занимала много места и не испортилась.
Собрали для вас самые практичные лоты для кухни с AliExpress. Они точно облегчат вам жизнь, если вы найдете им применение.
Портативная соковыжималка
Цена: 1517 руб. вместо 2408 руб.
Удобный прибор для приготовления мясного фарша, сухого измельчения и выжимания сока. Он портативный, поэтому вы можете использовать его в любой части кухни.
Емкость прибора — 350 мл, зарядка магнитная, приготовление за 30 секунд. Материал корпуса — пищевой АБС-пластик.
Из отзывов: Довольно мощный малыш. Замороженную клубнику, бананы, другие фрукты превращает легко в шейк. Лёд не взял, но я и не надеялась. Орехи без проблем. Кофе, думаю, при желании тоже можно. Не выключается каждые 30 секунд. Читала подобное о другом блендере похожем, так вот этот так не делает. Сколько надо, столько и крутит. Заряжается довольно быстро.
Держатель ножа
Цена: 159 руб. вместо 212 руб.
С этим аксессуаром для кухни резать овощи и фрукты будет удобнее, оптики окажутся одинаковой толщины. Кладете их и проводите ножом, направление которого задает сам держатель.
Кроме того, он сводит к минимуму вероятность порезаться. Придерживать продукты второй рукой не нужно. Также держатель можно использовать в качестве щипцов — класть или снимать еду с горячих поверхностей.
Из отзывов: Интересная и удобная штука, подходит не только для помидоров. В общем, довольна.
Подставка для нарезания хлеба
Цена: 596 руб. вместо 677 руб.
То же самое. Более удобно и менее травмоопасно — ломтики получатся одинаковыми, а придерживать хлеб рукой не нужно.
Материал корпуса — пластик, размеры — 16 х 15 х 14,5 см. Нож в комплекте не идет.
Автоматический штопор
Цена: 1308 руб.вместо 1868 руб.
Прибор, с которым вы откроете вино без усилий. Просто зажмите кнопку, и он сам вытащит пробку — вы не напряжетесь, не получите травму, не испачкаете и не разрушите помещение. Работает штопор на батарейках.
Щетка для чистки рыбы
Цена: 102 руб. вместо 266 руб.
Избавитесь от чешуи быстро и без усилий. Просто проводите ей против нее.
Прибор органично впишется в интерьер вашей кухни. Его цвет — серо-белый, нейтральный, не привлекает лишнего внимания. Щетка выполнена в форме рыбы.
Из отзывов: Попробовала в деле. Чистила сазана. Действительно собирает чешую в контейнер. Чистит хорошо, несмотря на то,что вся пластиковая. Удобная штука в хозяйстве.
Распылитель маслаЦена: 505 руб. вместо 2257 руб.
С пульвелизатором вы точно рассчитаете нужное количество растительного масла и равномерно распределите его по блюду без необходимости перемешивать.
Емкость — 100 мл, материалы — стекло и нержавеющая сталь. Распылитель прозрачный, вы увидите сколько масла в нем осталось.
Из отзывов: После получения помыла, высушила, налила масло и чудо! Оно пшикается, не струёй, а именно распыляется. Замечательная вещь, в хозяйстве просто необходима.
Дуршлаг для любой кастрюли
Цена: 375 руб. вместо 395 руб.
Его не нужно держать рукой, он крепится на кастрюлю. От вас требуется лишь слить из нее воду. Так, шанс обжечься минимален.
Материал — силикон, размеры — 22 х 9 х 5 см, цвета два — красный или зеленый. Подходит для мытья в посудомоечной машине. Гибкий, поэтому при хранении его можно скрутить, и он не займет много места.
Из отзывов: мой уже второй. Купил столько, что это топ.
Приспособление для очистки кукурузы
Цена: 369 руб. вместо 534 руб.
Ручной строгальный станок. Размер регулируется, поэтому прибор подойдет почти любому плоду. Лезвие выполнено из нержавеющей стали.
Из отзывов: кукурузу шелушит отлично! Я довольна!
Вакууматор еды
Цена: 1629 руб. вместо 3701 руб.
С этой штукой еда не утратит свежесть после открытия упаковки. Создайте с ее помощью новую, в такую не попадет воздух, и еда не испортится.
Условно, открыл колбасу, убрали в упаковку с помощью вакууматора, и она в новой полноценной упаковке. В комплекте идут 10 пакетов, длина уплотнения — 30 см.
Из отзывов: Опробовали машинку в деле. Остались очень довольны. Такой маленький, но удаленький. Даже дочка вчера попробовала. Было интересно, и все просто. В коробочке шли к нему пакетики двух размеров по 5 штук и специальный ножик для удобного обрезания. Занимает мало места. Смотрится очень стильно.
Магнитный держатель для бутылки
Цена: 947 руб. вместо 1053 руб.
Скорее эффектно, чем практично. С помощью этой штуки в холодильнике вы можете закрепить на магнит бутылки с металлическими крышками.
Впрочем, их можно и поставить на полку. Но выглядит необычно, ваши гости точно удивятся.
Кухонный светильник
Цена: от 625 руб. вместо 893 руб.
Дополнительное освещение для кухни, с которым готовить будет комфортнее. Крепится на нижнюю сторону шкафа, то есть над раковиной или разделочной доской.
Включаются и отключаются автоматически, спасибо датчику движения. Расстояние обнаружения — 2-5 см, длина — 30-50 см на выбор, цвет — теплый или холодный белый.
Из отзывов: Очень компактные и удобные. Смотрится классно. Но для первого разъема нужно сверло. Лучше провод разрезать и засверлиться тонким сверлом, а потом внутри шкафчика на изоленту соединить.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru