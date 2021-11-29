



Компания Xiaomi представила Smart Doorbell 3 — это дверной звонок со встроенной камерой и различными умными возможностями. Как понятно из названия, это уже третье поколение таких гаджетов, поэтому в новинке были учтены недостатки и недоработки предыдущих моделей.



Звонок Smart Doorbell 3 получил немного изменённый дизайн, камеру с разрешением 2K и углом обзора 180 градусов, динамик с функцией изменения голоса хозяина дома и встроенный аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с зарядкой через порт USB Type-C. Заряда хватает примерно на 5 месяцев использования.







Предыдущая модель Smart Doorbell обладает камерой с меньшим разрешением и более узким углом охвата и питается от батареек или аккумуляторов формата АА, которые нужно менять или заряжать примерно раз в месяц.



Новая модель может добавлять фоном голоса взрослых при ответе — на тот случай, если ребёнок остался один дома. Управлять этим звонком и настраивать его работу можно через специальное приложение. Он совместим с умными колонками Xiaomi (через них можно отвечать звонящего и слышать его реплики), а также с телевизорами Xiaomi и Redmi (на них можно смотреть, кто находится за дверью).



Smart Doorbell 3 будет продаваться в Китае с 1 декабря за 299 юаней, а затем спустя несколько недель цена увеличится до 349 юаней. В России можно ожидать цену на уровне 4-5 тысяч рублей.







