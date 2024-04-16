Власти хотят вернуть две популярные соцсети. Догадались какие?

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По мнению Антона Горелкина, их отношение к России изменилось. Но есть и те, что сто процентов останутся под запретом.Депутат Госдумы предлагает открыть доступ к X (Twitter). С его слов с приходом Илона Маска соцсеть «стала действительно взвешенной». Также политик считает, что твиты можно эффективно использовать с точки зрения контрпропаганды.Вторым претендентом на снятие ограничений стал TikTok. Однако для площадки вертикальных видео планируют создать специальный фильтр для российского сегмента. Он не будет пропускать спорный и запрещенный контент.Также Горелкин сообщил, что о разблокировке *Instagram речи быть не может. Во всяком случае до завершения конфликта с Украиной.Присутствие YouTube в рунете ограничивать не планируют. Его представители ведут себя «хирургически выверено» и не планируют уходить из России.