Власти хотят вернуть две популярные соцсети. Догадались какие?

Артем
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Фото: FreePik
По мнению Антона Горелкина, их отношение к России изменилось. Но есть и те, что сто процентов останутся под запретом.

Депутат Госдумы предлагает открыть доступ к X (Twitter). С его слов с приходом Илона Маска соцсеть «стала действительно взвешенной». Также политик считает, что твиты можно эффективно использовать с точки зрения контрпропаганды. 

Вторым претендентом на снятие ограничений стал TikTok. Однако для площадки вертикальных видео планируют создать специальный фильтр для российского сегмента. Он не будет пропускать спорный и запрещенный контент.

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Также Горелкин сообщил, что о разблокировке *Instagram речи быть не может. Во всяком случае до завершения конфликта с Украиной. 

Присутствие YouTube в рунете ограничивать не планируют. Его представители ведут себя «хирургически выверено» и не планируют уходить из России.

*Instagram принадлежит Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ.
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Источник:
Коммерсантъ
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