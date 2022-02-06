Подсветка

Продолжаем исследовать виртуальные полки маркетплейса AliExpress в поисках функциональных и занимательных находок. В нашей новой подборке полезные гаджеты для организации эргономичного рабочего пространства, аксессуары для вечеринок, предметы интерьера и многое другое.

Необычные формы для льда от 275 р.

Необычные формы для льда

Гаджет позволяет приготовить лёд для напитков в форме медведя на айсберге или пингвинов. Смотрится очень необычно — гости удивятся.

Из отзывов: хорошая вещь, как на картинке.

Вертикальная подставка для Mac mini от 1 953 р.

Вертикальная подставка для Mac mini

Стенд изготовлен из алюминия. Поверхность оборудована противоскользящей поверхностью. Регулируемая ширина держателей позволяет вертикально устанавливать Mac mini вместе с USB-хабом.

Из отзывов: отличная подставка, металл. Есть резиновые прокладки, чтобы нигде ничего не царапалось. Увесистая.

Напольная лампа от 1070 р.

Напольная лампа

Напольная подсветка для интерьерного освещения. У продавца в наличии есть несколько размеров, а также варианты с RGB и пультом дистанционного управления.

Из отзывов: лампа выглядит очень просто. Свет хороший, пульт работает.

Форма для яичницы от 65 р.

Форма для яичницы

Этот простой гаджет способен прокачать задачу такого элементарного блюда, как яичница. У продавца в наличии довольно большой выбор формочек.

Из отзывов: если дно сковородки не идеально ровное, то яйцо вытекает за рамки формы. Но в общем и целом — нормальный товар.

Держатель для сетевого фильтра от 235 р.

Держатель для сетевого фильтра

Простая, но очень полезная штука, которая позволяет избавиться от вороха проводов за вашим монитором на рабочем столе. Держатель крепится под столешницей и в нем размещается сам сетевой фильтр.

Из отзывов: очень функциональная штука! Спасибо продавцу! Доставка быстрая. Прикрепила на саморезы (в комплекте). Теперь на столе порядок.

Набор для чистки душевой лейки от 50 р.

Набор для чистки душевой лейки

Если в душевой лейке плохой напор воды, то её можно попробовать реанимировать с помощью этого набора. Небольшие ёршики помогут отчистить отверстия от налета.

Из отзывов: чистят хорошо, даже если очень сильное загрязнение. Почистил быстро душевую кабину от накипи.

Подставка для наушников от 800 р.

Подставка для наушников

Еще один гаджет в нашей подборке для правильной организации рабочего пространства. Эта штука крепится к краю стала с помощью струбцины. С её помощью у ваших полноразмерных наушников появится своё место.

Из отзывов: качественная штука, крепится надёжно, доставка быстрая, советую.

Инструмент для извлечения мякоти киви от 158 р.

Инструмент для извлечения мякоти киви

Эта штука позволяет быстро отделять мякоть киви от кожуры. Разрезаете фрукт пополам и пускаете в дело этот гаджет.

Из отзывов: очень хорошая штука! Дошло быстро в постамат. Спасибо продавцу. Рекомендую.

Чехол для хранения кабелей от 286 р.

Чехол для хранения кабелей

Удобный чехол для хранения зарядных кабелей. Также эта штука пригодится для путешествий, чтобы упорядочить и держать все провода в одном месте. У продавца в наличии несколько цветовых решений.

Из отзывов: получил добротный и качественно прошитый товар. Продавца рекомендую, сразу после оплаты отправку сделал.

Пальчиковые аккумуляторы с USB зарядкой от 1 178 р.

Пальчиковые аккумуляторы с USB зарядкой

Это аккумуляторы типа AA, которые заряжаются с помощью порта microUSB. Это очень удобно, поскольку не требуется дополнительное зарядное устройство. Ёмкость одной батареи составляет 2880 mWh, а время зарядки от 0 до 100 процентов, по словам производителя — 2 часа.

Из отзывов: работают отлично.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Надо брать! iPhone 12 и другие смартфоны Apple сливают на AliExpress Надо брать! iPhone 12 и другие смартфоны Apple сливают на AliExpress

Надо брать! Беспроводные наушники Xiaomi Надо брать! Беспроводные наушники Xiaomi

10 функциональных и необычных гаджетов для вашего дома с AliExpress 10 функциональных и необычных гаджетов для вашего дома с AliExpress