Продолжаем исследовать виртуальные полки маркетплейса AliExpress в поисках функциональных и занимательных находок. В нашей новой подборке полезные гаджеты для организации эргономичного рабочего пространства, аксессуары для вечеринок, предметы интерьера и многое другое.
Необычные формы для льда от 275 р.
Гаджет позволяет приготовить лёд для напитков в форме медведя на айсберге или пингвинов. Смотрится очень необычно — гости удивятся.
Из отзывов: хорошая вещь, как на картинке.
Вертикальная подставка для Mac mini от 1 953 р.
Стенд изготовлен из алюминия. Поверхность оборудована противоскользящей поверхностью. Регулируемая ширина держателей позволяет вертикально устанавливать Mac mini вместе с USB-хабом.
Из отзывов: отличная подставка, металл. Есть резиновые прокладки, чтобы нигде ничего не царапалось. Увесистая.
Напольная лампа от 1070 р.
Напольная подсветка для интерьерного освещения. У продавца в наличии есть несколько размеров, а также варианты с RGB и пультом дистанционного управления.
Из отзывов: лампа выглядит очень просто. Свет хороший, пульт работает.
Форма для яичницы от 65 р.
Этот простой гаджет способен прокачать задачу такого элементарного блюда, как яичница. У продавца в наличии довольно большой выбор формочек.
Из отзывов: если дно сковородки не идеально ровное, то яйцо вытекает за рамки формы. Но в общем и целом — нормальный товар.
Держатель для сетевого фильтра от 235 р.
Простая, но очень полезная штука, которая позволяет избавиться от вороха проводов за вашим монитором на рабочем столе. Держатель крепится под столешницей и в нем размещается сам сетевой фильтр.
Из отзывов: очень функциональная штука! Спасибо продавцу! Доставка быстрая. Прикрепила на саморезы (в комплекте). Теперь на столе порядок.
Набор для чистки душевой лейки от 50 р.
Если в душевой лейке плохой напор воды, то её можно попробовать реанимировать с помощью этого набора. Небольшие ёршики помогут отчистить отверстия от налета.
Из отзывов: чистят хорошо, даже если очень сильное загрязнение. Почистил быстро душевую кабину от накипи.
Подставка для наушников от 800 р.
Еще один гаджет в нашей подборке для правильной организации рабочего пространства. Эта штука крепится к краю стала с помощью струбцины. С её помощью у ваших полноразмерных наушников появится своё место.
Из отзывов: качественная штука, крепится надёжно, доставка быстрая, советую.
Инструмент для извлечения мякоти киви от 158 р.
Эта штука позволяет быстро отделять мякоть киви от кожуры. Разрезаете фрукт пополам и пускаете в дело этот гаджет.
Из отзывов: очень хорошая штука! Дошло быстро в постамат. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Чехол для хранения кабелей от 286 р.
Удобный чехол для хранения зарядных кабелей. Также эта штука пригодится для путешествий, чтобы упорядочить и держать все провода в одном месте. У продавца в наличии несколько цветовых решений.
Из отзывов: получил добротный и качественно прошитый товар. Продавца рекомендую, сразу после оплаты отправку сделал.
Пальчиковые аккумуляторы с USB зарядкой от 1 178 р.
Это аккумуляторы типа AA, которые заряжаются с помощью порта microUSB. Это очень удобно, поскольку не требуется дополнительное зарядное устройство. Ёмкость одной батареи составляет 2880 mWh, а время зарядки от 0 до 100 процентов, по словам производителя — 2 часа.
Из отзывов: работают отлично.
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