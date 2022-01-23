Мы не перестаём мониторить виртуальные полки маркетплейса AliExpress в поисках функциональных и занимательных находок. В этой подборке вы найдете аксессуары для рабочего стола, предметы интерьера и другие полезные штуки.
Универсальный адаптер питания со встроенным пауэрбэнком от 2322 р.
Это очень крутой гаджет, который способен заменить сразу несколько устройств: быстрый адаптер питания на 22 Вт, внешний аккумулятор с ёмкостью 10000 мАч и беспроводный зарядник MagSafe. Эта штука оснащена своей вилкой, встроенным кабелем, а также портами USB-A и USB-С.
Подушка-антистресс «клавиша Enter» от 178 р.
Такой забавный аксессуар можно использовать в качестве шуточного презента. Подушка-антистресс поможет сбросить накопившееся в течение дня напряжение. Также у этого гаджета есть провод USB для подключения к компьютеру, поэтому он может выступать в качестве настоящей клавиши Enter.
Из отзывов: крутая игрушка, все работает.
Гамак для ног от 788 р.
Это простой, но полезный предмет интерьера, который поможет организовать удобное рабочее пространство. Гамак предназначен для крепления под столом. Его главная функция — дать вашим ногам отдохнуть в течение длительного рабочего дня за столом.
Из отзывов: за эти деньги весьма хорошо. Я сам довольно тяжелый, но гамак держит ноги. Пользуюсь без опаски.
Подставка для монитора с USB-портами и RGB-подсветкой от 4125 р.
Еще один функциональный аксессуар для организации рабочего или игрового стола. Подставка позволяет установить монитор на нужный уровень. Это необходимо, чтобы не сутулиться. Помимо этого, подставка оснащена декоративной RGB-подсветкой и четырьмя портами USB.
Из отзывов: выдвижной ящик для мелочей и подставка для смартфона, покупкой доволен.
Система хранения для рабочего стола от 440 р.
Этот набор представляет собой систему выдвижных контейнеров, которые крепятся под столешницей. Ёмкости можно использовать для хранения полезных мелочей, чтобы незахламлять поверхность рабочего стола.
Из отзывов: товар соответствует описанию, мне очень понравился, удобные штучки.
Компрессор для воздушной очистки от 2088 р.
Гаджет поможет сэкономить деньги на баллонах со сжатым воздухом. Такие штуки зачастую используются для продувки системных блоков, а также для очистки труднодоступных мест, например, клавиатуры от крошек. Встроенный двигатель обеспечивает максимальную скорость до 40000 оборотов в минуту, что позволяет добиться довольно мощной струи воздуха. Заряжается устройство с помощью USB.
Из отзывов: ревёт как взлетающий самолёт, но и струя очень мощная.
Короб для хранения сетевого фильтра от 840 р.
Эта штука позволит спрятать сетевой удлинитель или фильтр с многочисленными торчащими проводами. У продавца в наличии несколько размеров и вариантов оформления.
Из отзывов: всё в лучшем виде. Взяла 2, одну за телевизором провода спрятать, вторую для компьютера. Сейчас хоть провода в глаза не бросаются и пыль удобней протирать.
Зажим для покрывала от 626 р.
Простой, но очень полезный аксессуар. Он поможет избавиться от проблемы в спальне. А именно, будет удерживать покрывало на вашем матрасе, чтобы оно не слазило.
Из отзывов: Простынь зацепила быстро и прочно. Ночью ничего не съезжает. Мне нравится.
Вертикальная подставка для ноутбука от 1158 р.
Продолжаем развивать тему грамотной и эстетичной организации рабочего стола. С помощью этого аксессуара можно выиграть дополнительное пространство на поверхности столешницы. Подставка позволяет разместить ноутбук в вертикальном положении. У продавца в наличии есть вариант для размещения сразу двух устройств.
Из отзывов: отличная подставка, быстрая доставка.
Многоразовая пробка для вина от 320 р.
Очень полезный и простой гаджет, позволяющий закрыть бутылку вина без необходимости заталкивать обратно деревянную пробку. Открывается очень легко нажатием кнопки.
Из отзывов: полезная вещь, качественная.
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