10 важных функций, которых изначально не было в iPhone

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Копирование и вставка текста. Казалось бы, простейшая функция, которая была даже в «нокиах» на Symbian, добралась до iPhone только в 2009 году.

Селфи-камера. Да, сегодня iPhone может похвастаться самой продвинутой системой разблокировки по лицу Face ID, а ведь изначально в нём не было даже фронтальной камеры. Только в 2010 году с выходом iPhone 4 в смартфонах Apple появились камеры для селфи, хотя во многих других телефонах они были ещё с 2005 года.

App Store. Изначальная концепция Джобса предполагала, что iPhone должен поставляться только с предустановленными приложениями. Однако в 2008 году компания решила запустить App Store, который сейчас также генерирует кучу денег.

Запись видео. Даже этого не было в iPhone 2007 года. Сейчас многие покупают смартфоны Apple именно ради съёмки видео, а ведь она появилась только в iPhone 3GS в 2009 году.

Фонарик. Поскольку в оригинальном iPhone не было светодиодной вспышки, не было и встроенного фонарика. С появлением App Store на iOS начали выходить приложения-фонарики, которые просто активировали белый экран на максимальной яркости, имитируя фонарик.

MMS. Даже настолько древняя технология для обмена фотками (до появления мессенджеров) появилась только в 2009 году. При этом она работала только на iPhone 3G и iPhone 3GS.

GPS. Да, в iPhone было предустановленное приложение Google Карты, но его функциональность была сильно урезана. В смартфоне попросту не было модуля GPS, из-за чего навигация на первых iPhone не работала.

Обои. Сегодня многие жалуются на отсутствие гибкости в кастомизации экрана в iOS 17. А ведь в iPhone 2007 года пользователи даже не могли установить собственные обои.

Retina. Даже тот самый дисплей Retina, за который мы так любим современные iPhone, появился только в iPhone 4 в 2010 году. До этого разрешение iPhone было в четыре раза ниже, а пиксели были видны даже с расстояния вытянутой руки.

3G. Пока все компании активно использовали сети 3G и готовились к внедрению 4G, первый iPhone работал только в сетях 2G с медленным интернетом EDGE.

9 января 2024 года исполнилось ровно 17 лет с момента презентации первого смартфона Apple. Именно на той выставке Macworld Expo в Сан-Франциско Стив Джобс представил очередной революционный продукт, который сегодня выступает основным драйвером продаж компании. Поразительно, но многие функции, без которых сложно представить современный девайс, отсутствовали в первом iPhone. Собрали 10 самых важных из них в этом материале.Вот чего не было в iPhone (2G, как многие ошибочно его называют):А вы пользовались оригинальным iPhone? Чего вам в нём не хватало?