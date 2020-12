Сайты Hypebeast The Verge опубликовали свои превью наушников AirPods Max. Apple представила их 8 декабря, а стоимость новинки составляет 63 000 рублей.Журналисты Hypebeast отмечают, что коробка наушников выглядит простой и тонкой. Этого не ожидаешь от наушников с таким ценником. В комплекте AirPods Max, кабель Lightning-USB-С и чехол. По словам издания, стоимость ощущается в конструкции гаджета. Матовый алюминиевый корпус напоминает роскошную автомобильную отделку или корпуса MacBook и iPad. Амбушюры и оголовье мягкие и упругие, а все кнопки упругие и отзывчивые с приятной тактильной отдачей. Сменные накладки амбушюр крепятся с помощью магнитов, они легко снимаются и защелкиваются.В Hypebeast подчеркнули быстрое сопряжение с iPhone, процесс занимает считанные секунды. Журналисты остались довольны функциями активного шумоподавления, режимами прозрачности и пространственного звучания. По их словам, Apple довела шумодав до совершенства. AirPods Max делают просмотр сериалов и фильмов более захватывающим и максимально погружают в происходящее.В Hypebeast полагают, что новые наушники Apple предназначены в первую очередь для потребителей, которые в поисках премиального гаджета, либо для технических энтузиастов, следящими за трендом.Сайт The Verge отметил дизайн и комфортную посадку AirPods Max. Новинка представляет собой интересное сочетание классических дизайнерских штрихов и современных очертаний. Два часа зарядки от стандартного адаптера iPhone на 5 Вт обеспечивают до 20 часов автономной работы.А вот сходу подключить AirPods Max по проводу к своей аудиосистеме или развлекательной платформе самолёта не получится. У новинки отсутствует порт 3,5 мм, но это не означает, что вы не сможете использовать проводное соединение. Для этого в ассортименте Apple предусмотрен провод с Lightning на 3,5-миллиметровый джек. Стоит ли упоминать, что таким образом дорогие наушники станут еще дороже, поскольку стоимость такого кабеля составляет 35 долларов.По словам журналистов The Verge, амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти очень удобны. У AirPods Max отсутствует кнопка питания, поэтому они сразу «засыпают» после того, как вы снимите их. Они также поругали дизайн комплектного чехла, который пользователи в соцсетях уже успели сравнить с лифчиком и окрестить «ж…пой с ручкой». Защитный кейс не выглядит надежным и вряд ли сравнится с жесткими футлярами из комплекта наушников аналогичного ценового диапазона.В The Verge подчеркивают качественный звук с широкой звуковой сценой без искажений даже на максимальной громкости. AirPods Max вполне способны конкурировать с Sony WH-MX1000M4 и Bose Noise Cancelling Headphones 700, но обе упомянутые модели стоят дешевле наушников Apple, а также хорошо звучат и обладают узнаваемым фирменным стилем.