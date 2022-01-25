AirPods Pro — самые высокотехнологичные беспроводные наушники от Apple. Компания не забывает о более младших моделях и периодически добавляет «фишки» взятые из Pro моделей. Но для того, чтобы беспроводной флагман был действительно особенным, Apple обратила внимание на очень важный момент.





Система шумоподавления в AirPods Pro действительно божественна и позволяет в полной мере насладиться качественным звуком. Но она не всегда уместна. Допустим, вы увлечены любимым треком, а сигнал идущего позади автомобиля, попросту не слышите. Это может быть очень опасно.





В связи с этим, «Купертиновцы» подали заявку на новую функцию для AirPods Pro. Она позволит приостанавливать шумоподавление при определенных условиях и автоматически включает режим прозрачности.





Для отключения «шумодва» пользователю необходимо выбрать один или несколько способов, который активирует функцию. Это могут быть как определенные слова, команды или телефонные контакты, так и звуки. Таким образом, режим прозрачности может включаться при звуках сирены скорой помощи, пожарной сигнализации или сигнала автомобиля, что может вовремя среагировать при экстренном случае.





Несмотря на то, что компания начала разработку еще в июле 2021 года и активно готовит к выпуску новые AirPods Pro 2, нет никаких гарантий, в том, что функция появиться в ближайшее время.