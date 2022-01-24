





В производстве OLED-панелей для iPhone 15 Pro может появиться новый игрок. Сайт 9To5Mac со ссылкой на The Elec сообщает, что конкуренцию Samsung и LG может составить китайский производитель дисплеев BOE. Ранее эта компания уже поставляла дисплеи для базовых моделей iPhone.По словам источников, BOE планирует занять место в цепочке поставок за счет успешного применения технологии низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) для OLED-панелей, которые будут производиться на собственном заводе в Чунцине.Сообщается, что сейчас основные поставщики экранов для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — Samsung Display и LG Display. Если верить утечкам, обе модели получат обновленный дизайн с отверстиями в дисплеях вместо выреза.Ожидается, что в 2022 году Apple отгрузит около 200 миллионов iPhone. Доля устройств с экранами BOE может составить около 20% или от 50 до 60 миллионов единиц. Для сравнения, в прошлом году китайский производитель поставил от 15 до 16 миллионов OLED-панелей для iPhone.